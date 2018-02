Začarane soline

Skoraj neverjetno se zdi, da gospodarji tako nenavadnega, enkratnega in čarobnega prostora, kot so Sečoveljske soline, dopuščajo takšen nered, zanemarjenost in neizkoriščene priložnosti. Ker se to dogaja že najmanj 30 let in ne le sedanjemu, manj uspešnemu županu in sedanji, neuspešni vladi, moramo vzroke za to iskati globlje.



Že dolgoletni uspešni oče portoroške igralnice Nino Spinelli, ki velja za simbol renesanse portoroškega turizma, je ob vlaganjih v marino, letališče, Avditorij, v prenovo spomenikov in drugo turistično infrastrukturo zaman načrtoval obnovo propadlega benediktinskega samostana na Krogu.