Zastrupljeno zaupanje

Komunikacijsko stoletje? Stoletje digitalizacije, neslutenega razvoja znanosti, robotizacije, povezovanja? Kam neki se je izgubil optimizem s preloma tisočletja, ko je učinek podrtega berlinskega zidu še deloval, ko se je Evropa še združevala, ko so bili korektni odnosi z Rusijo še videti realna možnost in se je marsikomu največji svetovni problem zdelo vprašanje, ali bodo računalniki preživeli preskok s treh devetic na dvojko in tri ničle ali pa se bodo sesuli.



Komaj osemnajst let kasneje, ko je generacija na prelomu tisočletja rojenih šele postala polnoletna, se nam svet sesuva vase in nam kaže, kako po neumnem smo ob koncu prejšnjega stoletja zapravili zgodovinsko priložnost, ko bi lahko po razpadu varšavskega pakta razpustili tudi že zdavnaj »obsoletni« Nato (kot mu pravi Trump – vsaj pri tem ima prav) in mednarodne odnose postavili na povsem nove temelje. Stari so že zdavnaj preživeti.