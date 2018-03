»Zemlja pleše ...«

Nobenega dvoma ni, da v Pentagonu vse od 11. septembra 2001, ko je vanj priletelo potniško letalo, niso doživeli večjega šoka kakor včeraj, ko so vanj priletele besede ruskega predsednika Vladimirja Putina in videoposnetki najsodobnejšega orožja, o katerem trenutno najmočnejša svetovna vojaška sila, ki porabi daleč največ denarja za oboroževanje, lahko le sanja. Sedanji in bodoči poglavar Kremlja je poudaril, da njegovi opisi zmogljivosti teh novih ruskih znanstveno-fanstastičnih ubijalskih strojev niso blef.