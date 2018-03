V zaporu živim

Danes vem, da sem morala pasti še niže, na dno. In tistega večera, ko je zaradi mene nekdo umrl, sem to dokončno dojela.

Prestajanje kazni zapora za ženske na Igu poleg resocializacije omogoča tudi to, da dekleta optimalno izkoristijo svoj čas, kar pa je seveda odvisno od njih samih. Nekatere obsojenke znajo in zmorejo koristno in praktično uporabiti dane možnosti, ki jih nudi Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). To posebej velja za osebe, ki kazen prestajajo že več let.

V zaporu se človekov življenjski prostor strni na minimalno raven, s tem pa se na psihičnem področju lahko spremenijo tudi miselni in vedenjski vzorci ter način delovanja, na površje se lahko dvignejo osebnostne poškodbe iz otroštva (zlasti, če oseba izhaja iz disfunkcionalne družine ali problematičnega socialnega okolja), ali preteklosti nasploh, posledično pa so možne apatije, tesnobna stanja, resignacija in podobno neprilagojeno vedenje.

Vendar znajo osebe s tako imenovanim močnim duhom in smislom za organizacijo dano situacijo izrabiti za novo priložnost. V to skupino sodi Marina, ki je na Igu zaprta štiri leta in še toliko bo, če ne bo zaradi vzornega vedenja in drugih (pravnih okoliščin v postopku) deležna predčasnega odpusta.

Kaznivo dejanje je storila komaj polnoletna, dobro razume sankcije zanj in sprejema prestajanje kazni kot prevzgojo. Zaradi takšne duševne naravnanosti v Zavodu pravzaprav napreduje, saj ves svoj čas posveča izobraževanju in delu, ki ga občasno opravlja tudi izven zapora. Zaupala mi je nekaj pomembnih odločitev in utrinkov iz svojega zaporniškega življenja:

»Kdaj si se odločila, da boš čas prestajanja kazni izkoristila za šolanje?« sem jo vprašala.

Marina: »Izhajam iz nestabilne, no, natančno, materialno stabilne, a nasilne družine, sem edinka, po eni strani razvajana, hkrati pa sankcionirana za vsako mladostniško napako,« odvrne s kančkom otožnosti, a ne žalosti. Menim, da to dejstvo razume, da je pač bilo tako, saj se zaveda, da preteklosti ne moremo preusmeriti, lahko pa jo sprejmemo in se iz nje nekaj naučimo.

Potem nadaljuje. »Nenehno sem bežala, od staršev, predvsem od ljudi, ki so me imeli radi (zdaj vem, da to pomeni strah pred čustvi, strah pustiti koga blizu), bežala sem od vsega in vseh, pravzaprav sem bežala pred odgovornostjo. Hitro in z lahkoto sem našla pravo družbo, saj ta kar prepozna sebi enake, zato sem z lahkoto prišla tudi do substanc, ki tako rekoč sodijo zraven, saj odrinjenosti na rob najlažje preneseš le na tak način, z odmikom v navidezni, nevarni svet. Tako se realnosti na svoj način upiraš. Pravzaprav se upiraš sebi in, spet, - odgovornosti. V šoli mi nikoli ni šlo zares slabo, učila sem se takrat, ko sem se, a takrat z razumevanjem, snov sem si z lahkoto zapomnila, vendar me je čedalje bolj privlačila neke vrste svoboda, neodvisnost, neotipljivo stanje brez kalupov, zato sem sčasoma izgubila pravi motiv za učenje. Zakaj, pravzaprav, naj bi se učila, če je vse tako gnilo, brez smisla, en sam dolgčas, sem opravičevala svoje brezdelje in pobege od doma. Danes vem, da sem s takšnim ravnanjem le opozarjala nase, pa tudi na svoje stiske in pomanjkanje ljubezni, kako sem si pač izkazovanje ljubezni takrat predstavljala. Danes tudi vem, da sem morala pasti še niže, na dno, in še globlje. In tistega večera, ko je zaradi mene nekdo umrl, sem to dokončno dojela - moj padec je pomenil smrt za nedolžnega človeka. Tistega večera pravzaprav nisem dojela vsega, ker sem bila zadeta, v šusu, dogodka se spomnim le bežno (kar bom najbrž obžalovala do smrti ...), ampak drugega dne ... tako si namreč predstavljam pekel, se spomnim odlično, takrat me je resničnost butnila v obraz s takšno močjo, da sem za nekaj časa oslepela; ves čas sem imela odprte oči, a ničesar in nikogar nisem videla. Slišala sem rožljanje nekakšnih verig, lisic, ne vem točno česa, slišala sem tudi frenda, ki je tulil, klel in ozmerjal (najbrž) policiste, ker je omenil pendreke in dva butasta tipa v enem vicu, a moj fokus je bil drugje - vrtel se je okoli vprašanja - ali je za nekatere, natančno, neprilagojene ljudi, resnično edini način, edini STOP znak narediti najhujše kaznivo dejanje, se pravi, zločin, smrt nekega drugega človeka ... » Marina se je žalostno nasmehnila, pripravljena razložiti, odgovoriti na (predvsem sebi) zastavljeno vprašanje ...

Zuzanna G. Kraskova, pisateljica, slikarka in psihoterapevtka



(fotografija je simbolična) Foto: Aleš Černivec