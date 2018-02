Beneške maske

Beneških mask Benečani v preteklosti niso nosili le za pusta. V vsakdanjem življenju so jim omogočale anonimnost in početje mnogih nečednosti.

D. M.

Posebnost Benetk niso le gondole in golobi, saj vsako leto v mestu na vodi priredijo enega največjih festivalov na svetu, beneški pustni karneval, ki slovi po značilnih elegantnih in izjemno dragih maskah. Njihov prestiž in dragocenost ohranja kontinuiteto že krepkih osem stoletij.

Najstarejši ohranjen dokument, ki govori o beneških maskah, sega v leto 1268 in zamaskiranim ljudem prepoveduje igranje igre z 'jajci'. Od štirinajstega stoletja dalje so prihajali v veljavo novi zakoni, ki so nameravali zajeziti neusmiljeno moralno propadanje Benečanov tedanjega časa. Ta stroga zakonodaja se je začela leta 1339, ko so ljudem prepovedali, da bi ponoči z maskami hodili po mestu. Sredi 15. stoletja so morali uzakoniti celo ukaz, ki je moškim, preoblečenim v ženske, prepovedoval vstop v samostane. Ljudje so si z njimi pogosto prikrili identiteto in pod krinko počeli razne nečednostii. V tem so oblasti videle resno grožnjo Republiki, zato se je med zakonskimi predpisi leta 1608 znašel tudi ta, ki je dovoljeval nositi maske izključno med karnevalom in uradnih sprejemih.