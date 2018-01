V zvezi z nezakonitimi klicnimi centri pridržanih šest osumljencev

Š. J., STA

Maribor- V kriminalistični preiskavi domnevne trgovine z ljudmi je bilo v četrtek na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj opravljenih skupno 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim osebam, od tega jih je danes pridržanih še šest, med njimi sta dva slovenska državljana, so danes povedali na mariborski policijski upravi.

Gre za preiskavo več nezakonitih klicnih centrov po Sloveniji, v katerih so delali tuji državljani. Kriminalisti so preiskovali stanovanja, stanovanjske hiše in osebna vozila.

Pri tem so v Sloveniji po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde identificirali 32 žrtev trgovine z ljudmi. Žrtve so azijskega porekla in so bile v sodelovanju z nevladnimi organizacijami vključene v program varne namestitve.

Med šestimi osumljenci, ki so trenutno v pridržanju, sta dva Slovenca in štirje tuji državljani azijskega porekla, ki bodo s kazensko ovadbo najverjetneje privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Druge podrobnosti niso znane. »Gre za izjemen obseg dela. Naš cilj je, da vodimo preiskavo, ki bo učinkovita, torej da bomo uspeli zavarovati čim več dokazov, ki bodo nesporno utemeljili naše razloge za sum, da je šlo za trgovino z ljudmi. Pri tem sodelujemo z različnimi tujimi varnostnimi organi, ki so nam vsi v izjemno pomoč. Brez njihovega sodelovanja, tudi zaradi jezikovnih ovir, ne bi bili uspešni in učinkoviti,« je na današnji novinarski konferenci v zvezi z nedavnim tragičnim pretepom v Mariboru povedal Munda.

Po njegovih ocenah bo več javnih zaključkov mogoče povleči v začetku prihodnjega tedna.

Diplomatskega spora, ki je v zvezi s to preiskavo nastal, Munda ni želel komentirati. »Po strokovni plati je bilo sodelovanje izjemno dobro,« je dejal.

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje dokazov o ravnanju, socialnem statusu in drugih elementih izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, pri tem pa po navedbah mariborske policijske uprave še vedno sodelujejo z varnostnimi organi več držav. »Prav tako slovenska policija še vedno izredno uspešno sodeluje z Interpolom in Europolom, predstavnik Europola je bil tudi neposredno vključen v konkretne operativne aktivnosti v Sloveniji v skladu z našo zakonodajo,« je v današnjem sporočilu za javnost zapisal predstavnik za odnose z javnostmi Miran Šadl.

Osumljeni slovenski državljani naj bi skupaj s tujimi sostorilci azijskega porekla na območju Slovenije od leta 2015 najeli več stanovanjskih objektov, v katere so naselili tuje državljane in jih prisilili k izvrševanju goljufij. Klicatelji naj bi od strank pridobivali identifikacijske podatke, nato pa jih skušali prepričati, naj svoj denar prenakažejo na t. i. varne račune. Večina oškodovancev je bila državljanov azijskih držav.

Dosedanja preiskava nakazuje, da je bilo takšnih objektov v Sloveniji do osem. Po poročanju medijev naj bi bil eden v Mariboru v garaži, ki je pred kratkim zgorela, največji center pa naj bi bil v Ljubljani pri Dolgem mostu.

Na Europolu so za STA potrdili, da so bili vključeni v preiskavo. Pri tem so slovenski policiji nudili predvsem podporo preko analitika in Europolove mobilne pisarne.