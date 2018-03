88-letnemu Grobinu še v drugo izrekli kazen 20 let zapora

M. Č., STA

Maribor – Na mariborskem okrožnem sodišču je bil Ivan Grobin v ponovljenem sojenju ponovno spoznan za krivega umora 70-letne partnerke. Tudi novi sodni senat mu je pripisal kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja in mu danes izrekel kazen 20 let zapora.

Kot na predhodnem sojenju je tudi senat pod vodstvom sodnice Andreje Lukeš ocenil, da je takrat 87-letni Grobin januarja lani s pištolo iz neposredne bližine ustrelil svojo partnerko, ko je ta ležala v postelji v njuni spalnici. To je menda storil iz brezobzirnega maščevanja, ker se ni uklonila njegovim zahtevam. Med drugim mu menda ni hotela predati dela denarja od prodaje njene nepremičnine.

»Tudi v ponovljenem kazenskem postopku pod popolnoma spremenjenim senatom smo prišli do enakega zaključka,« je pojasnila sodnica Lukeševa. Pri tem je poudarila, da bi pokojna lahko preživela, če bi obtoženi pravočasno poklical reševalce, saj je smrt nastopila naslednje jutro.

Pri višini kazni je sodišče sledilo predlogu tožilstva in ni ugodilo zahtevi odvetnika obtoženega Tomaža Žigerja za prekvalifikacijo kaznivega dejanja v uboj. Grobinu je tudi naložilo plačilo stroškov kazenskega postopka. Sam sicer trdi, da nima nobenega premoženja, a so priče na sodišču povedale, da prejema pokojnino iz tujine. Zaradi ponovitvene nevarnosti so mu tudi podaljšali pripor, v katerem je od februarja lani.

Ob izreku sodbe je Grobin ponovno zatrjeval, da nič ne sliši, čeprav je pred tem na hodniku pred sodno dvorano normalno komuniciral z ljudmi. »Vse boste dobili pisno,« mu je odgovorila sodnica.

Mariborsko sodišče je Grobina julija lani že obsodilo na 20 let zapora, a je višje sodišče jeseni sodbo razveljavilo, ker se sodni senat pod vodstvom Tanje Rot ne bi smel seznaniti z njegovo izjavo, ki jo je dal policistom, preden so ga ti poučili o njegovih pravicah.

Sporno je bilo pričanje policistke, ki je opisala tudi okoliščine svojega pogovora z osumljenim na prizorišču umora, ko policisti Grobinu še niso dali pravnega pouka. Policistka je v predkazenskem postopku o tem sicer napisala uradni zaznamek, tožilec pa ga je izločil iz spisa, da se sodišče ne bi seznanilo s sporno izjavo.

Senat se je kljub temu na sojenju seznanil s tem, kaj je Grobin tedaj povedal policistki, kljub temu pa se sodnici in porotniki niso izločili iz postopka, zato so po mnenju obrambe, čemur je pritrdilo tudi višje sodišče, nastale pomembne kršitve določb kazenskega postopka.