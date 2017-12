Lastnica psov bo kazensko ovadena

Žužemberk – Prva poročila o zdravstvenem stanju pred kratkim odvzetih 77 psov v naselju Visejec kažejo, da so vsi močno okuženi z notranjimi zajedavci, pri treh pa so veterinarji zaznali tudi garje. Za povrhu so vse živali slabo socializirane. To so tudi vzrok, da bo veterinarski inšpektor v prihodnjih dneh vložil kazensko ovadbo proti lastnici psov.



Kakor vse kaže, je lastnica psov, po naših informacijah je to Petra Vidačković, kršila zakon o zaščiti živali, ki jasno določa, da je vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjena naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju, prepovedana, saj gre v takem primeru za mučenje živali.



V mirni vasici sredi Suhe krajine je lastnica psov poiskala starejšo hišo in kar v njej gojila čivave. Redkobesedni domačini so povedali, da se je ponoči vse od septembra lani razlegal pasji lajež in da je neznosno smrdelo. Ponoči je pasje iztrebke in prazne konzerve odlagala v smetnjake. Ker ni plačevala porabe, so ji ukinili dobavo elektrike. »Skrajni čas je, da so se vendarle zganile pristojne institucije in končale to rejo, ki je vsem prebivalcem našega kraja že pošteno parala živce,« se je slikovito izrazil domačin, ki ne želi biti imenovan.

Rešili kar 77 ubogih kosmatinčkov

»V našem poklicu človek marsikaj doživi, a trpljenje teh kužkov mi je seglo do srca. Sem žalosten in tudi jezen,« je za Delo rekel Dušan Hajdinjak, vodja trebanjskega zavetišča Meli center, kamor so veterinarji pripeljali večino malih štirinožnih kosmatinčkov pasme čivava, ki so zdaj pri njem v karanteni. Ker tolikšnega števila ni mogel sprejeti, je za pomoč zaprosil še zavetišči v Vitovljah in Dramljah, kjer so v oskrbi samo psi, ki so primerni za oddajo. »Psi so v katastrofalnem zdravstvenem in psihofizičnem stanju,« pravi Hajdinjak, ki je poudaril, da se s tako diagnozo strinjajo tudi njegovi veterinarski kolegi. Obolele zdaj zdravijo, po karanteni pa nameravajo psičke oddati dobrim ljudem.



Pred dnevi so inšpektorji novomeškega območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odvzeli vseh 77 psov. Po besedah Matjaža Emeršiča iz veterinarske uprave je imetnica gojila pse, a reje ni imela registrirane. Inšpektor ji je z odločbo odredil omejitev reje, skladno s predpisom, na največ pet psov, preostale bi morala oddati. Ker ni upoštevala odrejenega in ni dopuščala izvedbe inšpekcijskega nadzora, je bila izvedena izvršba pravnomočne odločbe.



»Imetnica je imela večino psov nameščenih v stanovanjski hiši, zato smo pridobili odredbo sodnika za vstop v hišo in asistenco policije. Ker ni dovolila vstopa v hišo, je bila potrebna tudi pomoč gasilcev. Psi so bili nato odvzeti in nameščeni v tri zavetišča,« je povedal Emeršič in dodal, da so v hiši vladale zelo slabe življenjske razmere, zato je bil o primeru obveščen tudi center za socialno delo.