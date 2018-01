Med varno vožnjo odšla na stranišče in rodila

Celje – Novorojenček, ki so ga na tleh stranišča centra varne vožnje AMZS na Vranskem našli v soboto dopoldne, ni v smrtni nevarnosti, vendar je ostal v ljubljanskem kliničnem centru. Njegovo mater čaka kazenska ovadba zaradi poskusa detomora, ali je v zadevo vpleten tudi njen partner, kriminalisti še preiskujejo. Oba sta na prostosti.



Mlada ženska, bila naj bi v zgodnjih dvajsetih, je v soboto dopoldne prišla na tečaj varne vožnje. Kot je povedal Milan Vogrinec iz kriminalistične policije pri celjski policijski upravi, so izvajalci programa usposabljanja že ob prihodu zaznali, da njeno psihofizično stanje ni dobro, zato so ji ponudili, da bi se tečaja udeležila drugič, vendar je to odklonila. Med vadbo varne vožnje je odšla na stranišče in tam rodila dečka. S partnerjem sta takoj po rojstvu otroka, ki ga je mati pustila na tleh v stranišču, odšla iz centra.



Inštruktor ravnal prisebno in strokovno



Tako rekoč takoj, ko sta ženska in njen partner odšla, so šli sanitarije preverit čistilka, hišnik in inštruktor varne vožnje, je povedal Vogrinec: »Takoj so zaznali, da njeno stanje ni najboljše, da se vede nenavadno, dolgo se je zadrževala v toaletnih prostorih, zato so bili bolj pozorni.« Da so novorojenčka rešili, gre velika zahvala tudi inštruktorju, ki mu je dal prvo pomoč oziroma ga ogreval do prihoda reševalcev. Otroka so odpeljali v celjsko bolnišnico, nato pa s helikopterjem v ljubljanski klinični center. Kot je dejal Vogrinec, je po njihovih podatkih dečkovo zdravstveno stanje stabilno.



Usoda novorojenčka v rokah CSD



Mlajšo žensko iz območja celjske policijske uprave, ki obsega savinjsko in koroško regijo, ter njenega partnerja, za katerega ne vedo, ali je tudi oče otroka, so izsledili med vožnjo kmalu po tem, ko sta zapustila Vransko. »Oba smo pridržali, vendar smo zaradi zdravstvenih razlogov za mladenko pridržanje prekinili in je bila hospitalizirana. Izvedli smo vse policijske ukrepe in tudi že odpravili pridržanje. Medtem je bila odpuščena iz bolnišnice, v nedeljo smo z njo opravili razgovor,« je še povedal Vogrinec. Obvestili so pristojni center za socialno delo, ki se bo vključil v družino, prav tako bodo na centru odločali o novorojenčku.



»Verjetno tudi ona potrebuje pomoč«



Mater čaka kazenska ovadba zaradi poskusa detomora. Kot je dejal Vogrinec, po do zdaj zbranih podatkih ženska otroku ni ničesar storila, vendar se za detomor oziroma poskus detomora šteje tudi, če novorojenčka, ki sam ne more preživeti, mati zapusti brez oskrbe. Na območju celjske policijske uprave so zadnji primer detomora obravnavali pred osmimi leti, pred osemnajstimi sta bila dva. Vsi trije so se končali s smrtjo otroka.



V centru varne vožnje AMZS na Vranskem so na vprašanje, ali je dovoljeno nosečnicam opravljati tečaj varne vožnje, odgovorili, da »za udeležbo v programih varne vožnje veljajo za voznike in vozila enaka pravila kot za običajno udeležbo v cestnem prometu«. Sobotnega dogodka ne komentirajo. Vogrinec je zanikal, da bi jim to svetovali policisti: »Opozorili smo jih, da gre za otroke in družino ter da razkritje lahko pripelje do tragedij v nadaljevanju. Treba je oceniti, kaj je interes javnosti. Verjetno tudi ona potrebuje pomoč.«