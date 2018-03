Podkupljivi policist služil z nasveti kriminalcem in drogami

Ljubljana – Ne tri leta in osem mesecev, Gregor Makovec bo zaradi kaznivih dejanj za zapahi dolgih šest let. Specializiranemu tožilstvu, ki ga je v tem primeru zastopala Sonja Breznik, tožilka z oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, je namreč uspelo s pritožbo na sodbo. Ta je zdaj pravnomočna.

Tožilki Sonji Breznik je na ljubljanskem okrožnem sodišču uspelo dokazati vpletenost nekdanjega policista v vrsto kaznivih dejanj: neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, omogočanje uživanja prepovedanih drog, poneverbo in dve kaznivi dejanji jemanja podkupnine. V celoti sicer ni bila uspešna, saj je bil Makovec še dveh kaznivih dejanj oproščen; obtožnica mu je očitala, da je znancu omogočil, da je fizično obračunal z vklenjenim moškim, ki mu je Makovec odvzel prostost (tako naj bi od njega hotel dobiti delež od prodaje mamila), in še eno kaznivo dejanje omogočanja uživanja drog. Tožilko je zmotila tudi višina izrečene zaporne kazni, za Makovca je namreč predlagala enotno kazen šest let in šest mesecev zapora.



Tako tožilstvo kot obramba, ki je menila, da krivda Makovcu sploh ni bila dokazana, sta zato vložila pritožbo na sodbo. Uspešnejša je bila Breznikova, ki je s svojimi argumenti višje sodnike prepričala glede prenizko določenih kazni za posamezni kaznivi dejanji jemanja podkupnine. Tudi po mnenju višjega sodišča sta to tipično koruptivni kaznivi dejanji. »Prvostopenjsko sodišče je dalo premajhno težo dejstvu, da gre za policista, ki bi moral biti branik preprečevanja kriminala, ne pa da ga generira,« so poudarili. Tožilki so višji sodniki pritrdili še v delu, v katerem je zahtevala zvišanje kazni za to, da si je Makovec prilastil drogo, ki jo je zasegel kot policist. »S tem,« so opozorili, »je obtoženi Makovec tudi na splošni ravni vnesel dvom v pošteno delo policistov, od katerih je v predkazenskem postopku seveda precej odvisno, ali so kasneje predloženi dokazi pridobljeni na zakonit ali nezakonit način.«



Makovčev zagovornik Dušan Csipö se je sicer zavzemal za odmero nižje kazni in pri tem med drugim poudarjal, da mora obtoženi skrbeti za družino, vendar ni bil uspešen. S svojimi argumenti bo zdaj poskušal prepričati vrhovne sodnike, saj bo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Je pa višje sodišče Makovcu odpravilo stransko denarno kazen v znesku 2800 evrov.



Fiktivne nesreče, heroin in svetovanje vlomilcem



Poročali smo, da so v tej zadevi najprej na zatožni klopi sedeli štirje. A je Zoran Kusić priznal, da je novembra 2014 Makovcu priskrbel tablete dormicum, in bil obsojen na enoletno pogojno kazen z dveletno preizkusno dobo, tožilstvo pa je nato zaradi pomanjkanja dokazov umaknilo obtožnico proti Makovčevi življenjski sopotnici, prav tako nekdanji policistki Barbari Šuštar.

Ostal je še Armin Vezirović, ki mu je sodišče za njegovo vlogo naložilo pol leta zapora. Tudi v njegovem primeru so morali odločati višji sodniki, ki pa so zavrnili pritožbi tako tožilstva kot obrambe in potrdili izrečeno kazen. Prvostopenjsko sodišče je zanj poseglo po tako imenovanih omilitvenih določilih oziroma je upoštevalo posebne olajševalne okoliščine, in sicer da ga je Makovec na neki način izrabil, saj je bil odvisnik, do katerega je prišel prek svojega dela.



Makovec je bil med drugim obsojen, ker je septembra 2014 znancu za 200 evrov svetoval, kako prirediti prometno nesrečo, da bi dobil zavarovalnino (v ta očitek je bila sprva vpletena tudi Šuštarjeva). Znanec je namreč vinjen povzročil prometno nesrečo, kasneje pa je potreboval policijski zapisnik, na podlagi katerega bi mu zavarovalnica izplačala odškodnino.

Podkupnino je prejel še v primeru, ko se je povezal z že obsojenim vlomilcem in mu dal koristne informacije o alarmu, sefu in ključu v trgovini Tuš na Dobu pri Domžalah, s katerimi je bil seznanjen, ker je pred časom obravnaval vlom v to prodajalno. Po trditvah tožilstva sta se dogovorila, kdaj bodo tatovi vlomili, nato naj bi Makovec po radijski zvezi spremljal aktivnosti policije, da bi vlomilce opozoril nanjo. Vlomilci sicer niso bili prav uspešni – ukradli so le cigarete, sefa pa jim kljub ključu ni uspelo odpreti.



Poleg tega se je povezal s Kusićem, ki mu je novembra 2014 ponudil, da lahko priskrbi tablete dormicum. Makovec je najprej menda naročil vzorec, nato še 160 tablet, medtem ko je Vezirović po prepričanju tožilstva poskrbel, da so končale pri kupcih, odvisnikih na Metelkovi v Ljubljani. Očitki o poneverbi se nanašajo na zavitek heroina, ki si ga je Makovec prisvojil po neki hišni preiskavi, omogočanje uživanja mamil pa na dejstvo, da je drogo izročil odvisniku.