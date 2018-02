Poškodovani na smučiščih

Smučarje so morali reševati v Ribnici na Pohorju, na Rogli in v Cerknem

Slovenj Gradec, Celje, Kranj - Že prvi dan prostega konca tedna, v soboto, so imeli reševalci veliko dela tudi na slovenskih smučiščih. Oblačno in megleno vreme ter zaradi tega poslabšana vidljivost sta slabo vplivali tudi na varnost na smučiščih.

Sinoči so jih ob osmih zvečer poklicali na smučišče Ribnica na Pohorju, kjer si je smučarka poškodovala koleno. Dežurni reševalec na smučišču ji je nudili prvo pomoč, potem pa so ji pomagali reševalci nujne medicinske pomoči z Raven na Koroškem. Poškodovano smučarko so oskrbeli, nato pa so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Že okoli enih popoldan pa sta v soboto na smučiščih Rogle trčila smučarja. Prvo pomoč so jima nudili dežurni reševalci in zdravnik na smučišču, potem pa so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic in ju nato prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Dopoldan v soboto pa se je nek smučar poškodoval tudi na smučišču Cerkno. V Univerzitetni klinični center Ljubljana sta ga s helikopterjem prepeljali posadka helikopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika.