Sodna preiskava za pet bančnikov

Ljubljana - Zaradi domnevne zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem je zunajrazpravni senat ljubljanskega okrožnega sodišča uvedel preiskavo zoper peterico nekoč vodilnih v NLB v času, ko je banko vodil Marjan Kramar. Sodna preiskava je posledica kazenske ovadbe, ki jo je NLB vložila leta 2015 v zvezi z odobritvijo in izplačilom posojila srbski družbi Hipol Odžaci januarja 2007 v višini šest milijonov evrov.

Kredit je po predhodnem predlogu takratnega direktorja centra NLB za velika podjetja Tomaža Jezerca odobrila Kramarjeva uprava, v kateri so bili poleg Kramarja (znan po milijonski nagradi, do katere je bil upravičen po individualni pogodbi po odhodu iz banke) še Andrej Hazabent, Matej Narat in Borut Stanič, ki so bili tudi v kreditnem odboru banke.

Z odobritvijo kredita je bila banka po trditvah tožilstva oškodovana, saj je bila kreditojemalka nelikvidna in prezadolžena, posojilo pa je bilo vrnjeno le v manjšem delu. Preiskovalna sodnica se po zaslišanju osumljenih ni strinjala z uvedbo preiskave, saj je očitno menila, da ni podlage zanjo in je zadevo odstopila v odločanje zunajrazpravnemu senatu. Ta pa je po naših neuradnih podatkih pritrdil tožilstvu in uvedel preiskavo zoper pet nekdanjih vodilnih v NLB, zahtevi za preiskavo za še tri fizične in dve pravni osebi ni ugodil. Sklep o uvedbi preiskave še ni pravnomočen.