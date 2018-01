S polnim kombijem ilegalcev zapeljal s ceste

Kombinirana patrulja policista ljutomerske policijske postaje in vojaka Slovenske vojske - zaradi povečanega števila ilegalnih prehodov meje vojska na ljutomerskem območju že nekaj mesecev pomaga policiji pri varovanju meje in odkrivanju sprovajalcev ter ilegalcev - je okrog petih zjutraj omenjeni kombi opazila tik pri meji s Hrvaško na Razkrižju in ga, ker je bil videti sumljiv, poskušala ustaviti. Toda Ukrajinec za volanom je samo pospešil in odpeljal v smeri Ljutomera, patrulja pa za njim. Izven naselja Veščica je voznik kombija zaradi prehitre vožnje zapeljal na levo s ceste, trčil v dva prometna znaka in se ustavil v grmovju. Pri tem je bilo devet njegovih ilegalnih potnikov lažje poškodovanih, sam pa je pobegnil iz vozila, stekel do reke Ščavnice in zabredel vanjo, da bi jo preplaval in pobegnil, a so ga pilicisti pravočasno ustavili in prijeli.

Tujci, med katerimi je bilo sedemnajst državljanov Pakistana in dva Nepalca, so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih zato odpeljali v azilni dom v Ljubljano, Ukrajinec pa se je v policijskem pridržanju pridružil državljanu Turčije, ki ga je policijsko - vojaška mejna patrulja prav tako na območju Razkrižja prijela dve uri pred dramatičnim lovom na prenapolnjen kombi. Turek se je okrog meje motal prav tako s kombijem avstrijskih registracij, vendar v njem ni imel potnikov. Kljub temu so ga pridržali na ljutomerski policijski postaji in ugotovili, da je bil že večkrat na mejnem območju okrog Razkrižja. Po obeh dogodkih so policisti ugotovili, da sta Ukrajinec in Turek povezana in so ju osumili prepovedanega prehajanja meje v sostorilstvu.

V Pomurju so na zunanji schengenski meji, torej na meji s Hrvaško, v lanskem letu obravnavali 125 ljudi, ki so mejo prečkali ilegalno. To je skoraj desetkrat več kot leto poprtej, ko je bilo takšnih ilegalcev le petnajst. Zaradi porasta ilegalnih prehodov bodo po besedah komandirja PP Ljutomer Romana Zvera poleg pogostejših patrulj, okrepljenih s pripadniki slovenske vojske najbolj kritične prehodne točke, kjer ni ne žičnate ograje niti zapornic, zavarovali z videonadzorom.