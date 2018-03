Sojenje se začne v prvi polovici aprila

Ljubljana – Obtožena Fazli Gashi in Besnik Xhabal, domnevna pripadnika več kot desetčlanske hudodelske združbe, ki se je na sodišču znašla zaradi hudih obtožb o preprodajanju mamil, »kakršnegakoli orožja« in ponarejenega denarja, nista priznala krivde.

»S pričami, ki jih predlagamo, bomo dokazovali, da obdolženi ni nikoli bil član hudodelske združbe in se ni ukvarjal s prodajo kakršnihkoli narkotikov ali orožja,« je na ljubljanskem okrožnem sodišču dejal zagovornik Besnika Xhabala. Poleg tega se ni strinjal, da je obtoženi 46-letnik na zatožni klopi v lisicah, v katerih so ga pripeljali pravosodni policisti.

Toda sodnica Lea Habjanič ni niti podvomila o odločitvi, ki so jo sprejeli v zavodu za prestajanje kazni zapora, tako da je obtoženi predobravnavni narok preživel vklenjen. Brani se obtožb, da je v mednarodni hudodelski združbi, ki naj bi jo vodil slovenski državljan albanskega rodu Sami Thaqi, prodajal mamila in orožje.

Vloge posameznih članov kriminalne združbe, ki je bila pri nas povezana s podobno združbo na Obali, so bile različne, saj naj bi se nekateri ukvarjali z vsemi tremi vrstami kriminalnih dejanj, mamili, orožjem in ponarejenim denarjem, spet drugi naj bi imeli manjšo vlogo.

Xhabal, ki je za zapahi že 18 mesecev, je v preteklosti poskušal skleniti sporazum s tožilstvom, vendar je sodnica Alja Kratovac, ki se je kasneje iz postopka izločila, konec avgusta sporazum zavrnila.

Tokrat je tožilstvo Xhabalu v zameno za priznanje krivde ponudilo tri leta zapora za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in leto dni za kaznivo dejanje neupravičenega prometa z orožjem oziroma enotno kazen tri leta in deset mesecev zapora. Hudodelska združba, ki je po prvotni oceni štela celo 44 članov - manjšega števila članov jim med preiskavo ni uspelo identificirati - naj bi bila med drugim sposobna nabaviti in prodati kakršnokoli orožje.

Predobravnavni narok je bil včeraj tudi za prvoobtoženega Fazlija Gashija, ki mu tožilstvo poleg kaznivih dejanj, za kateri je obtožen Xhabal, očita še tiskanje in prodajo ponarejenega denarja. Hudodelska združba je sicer v Albaniji gojila marihuano, potem pa so jo skladiščili v Sloveniji in tihotapili naprej v Avstrijo in Nemčijo. Tako naj bi organizirali prevoz najmanj 133 kilogramov marihuane in se dogovarjali za prodajo večjih količin kokaina in heroina. Poleg droge so tihotapili in prodajali ponarejen denar. Policija je med preiskavo v Ljubljani zasegla 415 ponarejenih bankovcev po sto evrov, za katere so ugotovili, da izvirajo iz Bolgarije. Bolgarska policija je nelegalno tiskarno tolpe odkrila in našla za več milijonov evrov bankovcev. Zato 52-letnemu Gashiju za vsa tri kazniva dejanja grozi visoka kazen, saj je za vsako predvideno od pet do petnajst let zapora. Gashi, državljan Kosova z začasnim bivališčem v Ljubljani, je ob pomoči zagovornika dejal, da se o krivdi ne želi izreči, kar je sodnica štela, kot da je ne priznava.

Poleg Gashija in Xhabala krivde nista priznala niti Mirsad Čaušević in Mirče Trajčov. Priznali pa so jo Elvir Crnalić, Elvis Karadžić in Darko Lukavečki. Na predobravnavni narok čakajo še trije obtoženi: Ahmet Ahmetaj, Darko Djošan in Xheladin Ramshaj.

Sojenje se bo začelo 12. aprila.