Trgovina z ljudmi: Žrtve zaklepali v klicne centre in jih kaznovali za vsako napako

Ljubljana − Zaradi domnevne trgovine z ljudmi, povezane z nezakonitimi klicnimi centri, je po sklepu preiskovalnega sodnika mariborskega okrožnega sodišča v priporu šest osumljenih, specializirano tožilstvo pa je že vložilo zahtevo za preiskavo zoper sedmerico.

Mednarodno kriminalistično preiskavo je slovenska policija začela samostojno glede na podatke, ki jih je zbrala ob prijetju kitajskega državljana marca lani, še preden je steklo sodelovanje s tujimi organi. Kriminalistična operacija, v okviru katere so 18. januarja izvedli sklepno akcijo, je bila v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi izpeljana učinkovito in uspešno, saj so, kot pojasnjujejo na policiji, »ustavili nadaljnje izkoriščanje žrtev trgovine z ljudmi in preprečili izvajanje kaznivih dejanj na škodo kitajskih državljanov«. Dodajajo, da niso nikakor posegli v celovitost Kitajske, kajti sledili so zgolj operativnim potrebam mednarodne preiskave, s katero so bili pristojni kitajski organi tudi seznanjeni.

Na specializiranem tožilstvu pojasnjujejo, da so v okviru predkazenskega postopka, ki so ga usmerjali od maja lani, izvajali prikrite preiskovalne ukrepe zaradi utemeljenih razlogov za sum, da so člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe na ozemlju Slovenije vsaj od novembra 2015 na osmih lokacijah, v Hrvaški pa na dveh, v tako imenovanih klicnih centrih zlorabljali več žrtev trgovine z ljudmi. Tožilstvo za šesterico zahteva uvedbo preiskave zaradi trgovine z ljudmi, zoper sedmega osumljenca pa zaradi pomoči pri tem.

Žrtve, praviloma iz Tajvana, so zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja in jih izolirali od okolja, omejevali so jim stike s sorodniki, odvzeli osebne dokumente, denar in zasebne mobilne telefone ter z različnimi pravili, zahtevami, grožnjami in kaznimi dosegli, da so po navodilih vodje posameznega centra izvajali goljufije na škodo državljanov Kitajske.

Če žrtve niso upoštevale ukazov vodje hiše, so bile deležne psihičnega in fizičnega nasilja. Za vsako napako so bile kaznovane, na primer z večurnim stanjem na posebnem mestu, obrnjene k zidu, kar je lahko trajalo celo osem ur nepretrgoma. Omejevali so jim hrano in spanje, prepovedali so jim medsebojno komunikacijo in omejili gibanje po hiši, pojasnjujejo na tožilstvu. »Žrtve so bile popolnoma izolirane od okolja, v katerem so bivale, saj niso smele odpirati oken, ki so bila sicer ves čas zastrta s spuščenimi roletami ali prekrita z neprosojno folijo.« Tudi za osnovno osebno higieno (umivanje, stranišče) so potrebovale dovoljenje vodje hiše. Stiki s svojci so bili strogo omejeni in nadzorovani, smele so jih poklicati le enkrat na teden in jim pod nadzorom vodje hiše povedati zgolj, da so v tujini in na varnem. Prav tako niso prejele nobenega plačila, čeprav so jih ravno z obljubo o dobrem zaslužku zvabili na delo v Evropo. Slovenski člani združbe so delovali po navodilih vodje, ki je v Slovenijo prihajal občasno, sicer pa je deloval in še vedno deluje iz Tajvana.

S kitajskega veleposlaništva v Ljubljani so za STA sporočili, da je Kitajska pozvala Slovenijo, naj ji izroči vse aretirane tajvanske kriminalce, ter da osumljenci niso žrtve trgovine z ljudmi ali nezakoniti priseljenci, ampak goljufi. Po podatkih pravosodnega ministrstva pa Kitajska še ni zahtevala izročitve. Postopek izročitve oseb, za katerimi je sodišče ene države odredilo mednarodno tiralico in so bile prijete v drugi državi, ki ni članica EU, je sicer urejen z dvostranskimi oziroma večstranskimi sporazumi, dodajajo.