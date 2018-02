Turna smučarja v Italiji umrla pod snežnim plazom

K. Š., STA

V osrednjem delu Italije je danes snežni plaz zahteval življenji dveh smučarjev. Plaz ju je pokopal med turno smuko blizu smučarskega letovišča Campo Felice, so tvitnile reševalne službe. Ob prihodu reševalcev sta bila oba smučarja mrtva, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Tretji smučar je bil lažje ranjen in so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Vsi trije smučarji so bili po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa Italijani.

Campo Felice je majhno smučarsko letovišče, ki leži kakih 120 kilometrov vzhodno od Rima in je priljubljeno med prebivalci italijanske prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plaz pa je zasul tudi skupino smučarjev na smučišču Svete Višarje v bližini italijanskega Trbiža, pri čemer je bil poškodovan le 44-letni Italijan. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa je kritično.