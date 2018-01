V požaru vagonov na Jesenicah nastala velika škoda

Ma. F., STA

Jesenice – Na območju železniške postaje na Jesenicah je opoldan zagorela železniška kompozicija. En pogonski vagon je požar uničil, še dva vagona pa je poškodoval. Kompozicija v času požara ni bila v uporabi. V požaru tudi ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa je velika, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Danes so kriminalisti na kraju opravili ogled, vzroka požara pa še niso ugotovili, zato policija nadaljuje preiskavo.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so morali jeseniški gasilci počakati, da so dežurni delavci Slovenskih železnic (SŽ) izvedli odklop električne napetosti in ozemljitev sistema ter ustavitev železniškega prometa. Požar so pogasili in pogorišče pregledali s termo kamero. Za požarno stražo so poskrbeli delavci SŽ. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.