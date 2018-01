Za policiste, gasilce in reševalce je sodelovanje običajno

Ljubljana – Z vajo gašenja požara v stanovanjski hiši, kjer je gorelo v pritličju, v zgornjem nadstropju pa je bil ujet človek, so predstavniki policije in gasilcev popestrili podpis načrta o sodelovanju med policisti in gasilci v letu 2018. »Sodelujemo na vseh nivojih, in to zelo dobro,« pravi Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.



S prihodom policijskih avtomobilov in gasilskih vozil, ki so izvozila iz garaž, so na dvorišču Gasilske brigade Ljubljana prikazali vajo, ki za ljubljanske poklicne gasilce ni bila nič posebnega. »To je za nas povprečni dogodek in različnih dogodkov imamo vsak dan šest,« je razložil Tomaž Kučič, poveljnik Gasilske brigade Ljubljana in predsednik Skupnosti gasilsko-reševalnih zavodov Ljubljana.



Ljubljanski poklicni gasilci − vseh je 152, od tega 140 operativcev − potrebujejo za izvoz vsega eno minuto, kar pomeni, da od alarma do tega, da se oblečeni in opremljeni že peljejo v gasilskih avtomobilih, mine vsega 60 sekund. Tako je bilo tudi v 2217 intervencijah, ki so jih imeli lani, kjer so gasili požare, nudili tehnično ali drugo pomoč, pomagali ob poplavah in drugih nesrečah. »Toda ponavadi so prvi na kraju dogodka policisti,« pravi Tomaž Kaučič, ki je tako kot drugi sogovorniki prepričan, da so te službe − na podpisu so manjkali reševalci − lahko učinkovite le, če sodelujejo skupaj, ne pa drug mimo drugega.



Pri tem je pomembno, je razložil Simon Velički, v. d. generalnega direktorja Policije, da se vse te službe med seboj usklajujejo, tako da dejavnost enega organa ne povzroči škode drugemu. Zato tudi razmišljajo, kako v obdobju, ko se številne stvari − od opreme naprej − spreminjajo, temu prilagoditi strokovne postopke. Da bi lahko bili še boljši.



Dejstvo pa je, so se strinjali podpisniki načrta, da sodelujejo zelo dobro na vseh nivojih, pa naj bo to na ravni države ali pa v posameznih občinah. »Ustvarili smo zelo dobro klimo,« je pravi Franci Petek, poveljnik organizacije, kjer običajno sodeluje 700 poklicnih gasilcev in 50.000 prostovoljnih gasilcev, ki so imeli lani skupno okoli 121.000 intervencij, od tega večino požarov in različnih tehničnih intervencij.



Zato podpisa načrta o sodelovanju med policisti in gasilci v letu 2018 ne smemo jemati le kot formalnost, je bilo razumeti sogovornike. S tem se na ravni države dogovarjajo za skupna usposabljanja, izmenjavo informacij, sodelovanje v intervencijah, pri organiziranih iskalnih akcijah pogrešanih oseb, sodelovanje v preventivnih dejavnosti in drugih aktivnostih na področju zaščite in reševanja.

Prav je, da se tako opozori na usklajenost in dobro sodelovanje tako različnih služb. Kajti v resnici ljudje, ki sodelujejo, medtem ko pomagajo ljudem, ne potrebujejo formalnosti, pravi Tomaž Kučič. »Zagotovo pa smo učinkovitejši, če sodelujemo, ne pa da delamo drug mimo drugega.«