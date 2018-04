Združba Špancev s kriptovalutami oprala osem milijonov evrov

Bitcoine so nato zamenjali v kolumbijske pesose in jih še isti dan nakazali na račune v Kolumbiji.

V. V., STA

Madrid - Kriminalna združba je z uporabo kriptovalut in kreditnih kartic oprala za osem milijonov evrov denarja, ki so ga druge združbe zaslužile s preprodajo drog, so danes po poročanju STA, sporočili z Europola.

V okviru operacije, pri kateri so poleg Europola sodelovale še španske, finske in ameriške oblasti, so aretirali 11 ljudi.

V okviru operacije Tulipan Blanca oziroma Beli tulipan so ugotovili, da je kriminalna združba v Španiji prala denar za združbe preprodajalcev drog. Člani te kriminalne združbe so pobrali osem milijonov evrov gotovine, pridobljene s preprodajo drog, in jo razpršili na 174 bančnih računov. Nato so pridobili kreditne kartice, povezane z bančnimi računi. Nekateri izmed njih so odpotovali v Kolumbijo in tam dvignili denar.

Ko so ugotovili, da jim oblasti zaradi tega lažje sledijo, so začeli uporabljati kriptovalute, predvsem bitcoin. Španska policija je v sodelovanju s finskimi oblastmi ugotovila, da so za menjavo v bitcoine uporabljali lokalno menjalnico na Finskem.

Bitcoine so nato zamenjali v kolumbijske pesose in jih še isti dan nakazali na račune v Kolumbiji. Preiskali so 137 posameznikov, aretirali pa so jih 11. Zasegli so tudi več računalnikov in druge opreme, uporabljene za kriminalne dejavnosti, kot so naprave za štetje denarja, so še zapisali pri STA.