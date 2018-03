Zoper Simoniča vložena nova obtožba

Ljubljana – Specializirano tožilstvo je vložilo novo obtožnico zoper Tomaža Simoniča, nekdanjega prvega moža Apeka, ki se na ljubljanskem okrožnem sodišču že zagovarja zaradi domnevne zlorabe položaja pri dodelitvi frekvenc. Tokrat gre po naših podatkih za različne svetovalne pogodbe, ki jih je agencija pod Simoničevim vodstvom sklepala predvsem s prijateljskimi podjetji.



Zaradi domnevno spornih poslov je zoper Simoniča, še peterico obdolženih ter šest pravnih oseb na ljubljanskem okrožnem sodišču potekala sodna preiskava kot posledica ovadb oziroma hišnih preiskav v letih 2009 in 2011. Pod drobnogledom so bile različne svetovalne pogodbe, pri čemer so bili nekateri posli domnevno fiktivni, drugi prenapihnjeni. Razčiščevali so posle z mariborskimi podjetji Teletech, A-Teza, Domino, Ios oziroma njihovimi lastniki Radovanom Weingerlom, Ludvikom Lobnikom, Tomislavom Gačnikom in Danijelom Copotom, v preiskavi se je poleg naštetih znašel še Gregor Dobrila (nekoč pravnik v Apeku). Po končani sodni preiskavi se je tožilstvo odločilo za vložitev obtožbe, vendar ne zoper vse preiskovane.