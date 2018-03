Zvodnikom kazni še oklestili

Ljubljana – Potem ko je že prvostopenjsko sodišče za obtožene zlorabe prostitucije v odmevnem postopku izreklo precej nižje zaporne kazni od tistih, ki jih je predlagalo tožilstvo, je te zdaj oklestilo še ljubljansko višje sodišče. Komenčan Milan Zupančič, glavni organizator in vodja kriminalne­ združbe, bo tako namesto dvanajst za zapahi tri leta in pol.



Če se je preiskava dogajanja v nočnih lokalih Cabaret na Turjaku, Bolero v Trebnjem in Antonio v Komnu leta 2012 začela s spektakularnimi kriminalističnimi racijami, pa se je maratonsko sojenje končalo bistveno bolj klavrno. Od dolgoletnih kazni, ki so jih za vpletene predlagali tožilci, namreč ni ostalo prav veliko.



Tožilstvo je sicer dokazalo, da posli Milana Zupančiča, Darka Vukomanovića, Jasne Vukmir in Zlatka Galijaševića niso bili čisti in da četverica sodi v zapor. Zaradi trgovine z ljudmi so za prvoobtoženega Zupančiča predlagali dvanajst let zapora in stransko denarno kazen 1500 dnevnih zneskov (približno toliko, kolikor bi s svojo plačo zaslužil v štirih letih), za Vukomanovića deset let zapora in stransko denarno kazen 1400 dnevnih zneskov, za Vukmirjevo šest let zapora in plačilo 1000 dnevnih zneskov, za Galijaševića pa pet let in šest mesecev zapora ter plačilo 700 dnevnih zneskov.



Ni šlo za trgovino z ljudmi



Vendar se sodni senat ni strinjal, da je šlo za trgovino z ljudmi, temveč milejše kaznivo dejanje, in sicer zlorabo prostitucije. Sodnica je pojasnila, da obtoženi z ženskami niso razpolagali, saj so te same prišle v Slovenijo, nekatere so se tukaj tudi poročile, same pa bi lahko, če bi to hotele, delovno mesto barske plesalke tudi zapustile. Zupančiču so tako naložili pet let zapora, Vukomanoviću, ki je bil po rangu takoj za njim, tri leta in pol, Galijaševiću, natakarju v Cabaretu in vodji lokala, ki je skrbel, da so posli tekli po šefovih željah, pa leto in pol. Le Jasna Vukmir, ki je vodila finance in računovodske posle, jo je odnesla s pogojno kaznijo, prisodili so ji poldrugo leto zapora s štiriletno preizkusno dobo. Edini, ki je dejanje pred tem priznal, je bil Zlatko Planjšek, ta si je s tožilstvom izpogajal pogojno kazen treh let zapora s petletno preizkusno dobo in 10.000 evrov denarne kazni. Tudi Zupančič je po tej sodbi moral poleg 852.000 evrov, kolikor je zaslužil z nezakonitimi posli, plačati še 34.109 evrov denarne kazni. Vukomanović pa 10.230 evrov.



Četverica je sicer med sojenjem vztrajala, da s prostitucijo nimajo nič oziroma da so bile ženske zaposlene izključno kot barske plesalke, pri čemer so dopuščali možnost, da so same na zasebnih obiskih služile s ponujanjem spolnih storitev. Čeprav niti višjih sodnikov niso prepričali, da so nedolžni, pa so jim ti kazni še znižali. Zupančič bo tako za zapahi tri leta in pol, poleg tega mora plačati 40.000 evrov denarne kazni – tudi zaslužek z nezakonitimi posli, ki ga mora vrniti, je bistveno nižji, in sicer nekaj več kot 351.000 evrov. Vukomanoviću so prisodili dve leti zapora, Galijaševiću pa eno leto. Vukmirjevi so pogojno kazen zmanjšali še za pol leta, plačati mora še 2000 evrov denarne kazni.



Kitajska delegacija



Četverici so očitali organizacijo najstarejše obrti, s katero se je ukvarjalo do 49 žensk, večinoma iz Ukrajine, Češke, Moldavije in Dominikanske republike. Med strankami je bila enkrat menda celotna delegacija iz Kitajske, ki se je mudila pri nas, sicer pa tudi premožni in znani Slovenci. Ženske, ki so bile uradno zaposlene kot barske plesalke, so ponujale spolne storitve po 150 evrov tako v lokalih kot na lokacijah na željo strank, a šele po tem, ko so o tem obvestile vodjo lokala. Stranke so temu plačale 50 evrov, kar je bilo prikazano kot plačilo lady drink, dveh dragih pijač za dekle, ali kot konzumacija, medtem ko so mu za storitev zunaj lokala odštele 150 evrov, kar je bilo prikazano kot spremstvo.



Od zaslužka za spolni odnos so smele ženske obdržati sto evrov. Vendar so od tega morale nato plačati nastanitev, čiščenje lokala in visoke kazni, ki so jim jih odredili nadrejeni za različne prekrške – če so bile na primer v družbi strank brez vednosti šefov. Vsaj tako je trdilo tožilstvo, vendar na koncu v tem delu ni bilo prepričljivo.