Art center prenovljen, na vrsti Baragovo semenišče

Ljubljana – V Pionirskem domu, centru za kulturo mladih, so festivalsko sezono odprli z naravoslovnim festivalom Hokus pokus, tokrat na temo energije. Prihodnji teden bodo slavnostno odprli Art center v Komenskega ulici, misli pa so že uprte v velikopotezno prenovo Baragovega semenišča.

Vodja oddelka za kulturo v Pionirskem domu Vesna Tripkovič je izpostavila dve novosti letošnjega Hokus pokusa. Po delavnicah, ki jih pripravljajo različna znanstvena društva in ustanove, se otroci predstavljajo s kratkim filmom o energiji, ki so ga morali posneti že prej. Druga novost pa je izobraževanje za učitelje, ki ga organizirajo v sodelovanju s pedagoško fakulteto.

Še danes je na ogled instalacija z živim sistemom vizualne umetnice Robertine Šebjanič, ki prikazuje posnetke in zvočne eksperimente s klobučnjaki. Festival se bo danes končal z gledališkim performansom Janeza Dovča, s predstavo Tesla. Tako želijo znanost čim bolj povezovati z umetnostjo. Predvsem so veseli, da radi sodelujejo tudi univerze in inštituti in se potrudijo znanstvene teme čim bolj približati otrokom.

Več kot 300 mladih pisateljev

Po končanem festivalu bodo s predstavo v koprodukciji z Glasbeno matico Pedenjped in Pedenjsvet Nika Grafenaureja sodelovali na ljubljanskem festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, potekala pa bo tudi delavnica na temo literature, na kateri bodo otroci lahko pisali, risali in soustvarjali. Na literarni natečaj Bodi pisatelj, ki poteka v slovenščini, pa tudi v angleščini, nemščini, francoščini in italijanščini, je prispelo že več kot 300 del, končal se bo 15. februarja, tako kot lani pa bodo izdali zbornik nagrajenih del. Začel se je tudi že tretji Likfest, v okviru katerega razstave potekajo celo leto, sodeluje pa 24 osnovnih šol in 8 vrtcev.

Na 12. mednarodni filmski festival Zoom, ki bo potekal od 21. do 23. marca, je v kategoriji do 18. leta prispelo že približno 200 slovenskih in mednarodnih filmov. Od 3. do 15 aprila pa bo potekal 16. Otroški festival gledaliških sanj, sledila bosta še 11. Glasbeni festival 15. in 16. maja ter plesni festival Kalejdoskop z društvom Qulenium 16. in 17. junija. Pripravljajo tudi počitniške šole za otroke, v katerih bodo lahko preko učenja španščine spoznavali špansko kulturo, preko učenja francoščine pa ples in modo.

Kot je povedala direktorica Pionirskega doma Vika Potočnik, je obnova Art centra na komenskega 9, za katero je MOL odštela dobra 2,085 milijona evrov, končana, vgrajeno je tudi dvigalo za invalide. Iz nadomestne lokacije na Miklošičevi so se že preselili, slavnostno odprtje pa bo prihodnji teden, 17. januarja, ob 17. uri. Ta stara in skrbno obnovljena zgradba pa bo javnosti na ogled na tednu odprtih vrat od 18. do 24. januarja, od 17.30 do 19.30.

Končan je tudi denacionalizacijski postopek, povezan z Akademskim kolegijem oziroma Baragovim semeniščem, v katerem je poleg študentskega doma in Mladinskega gledališča tudi Pionirski dom s festivalno dvorano, in do danes nimajo informacij, da bi bil vložen revizijski postopek na lansko julijsko odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo zahtevek ljubljanske nadškofije za vrnitev zgradbe.

Najprej stopnice in dvigalo za invalide

Z MOL se dogovarjajo za začetek obnove te stavbe, zaprosili so že za minimalna sredstva za obnovo zunanjih stopnic. Z restavratorji in ljubljanskim zavodom za varstvo kulturne dediščine so se že pogovarjali o pripravi osnovne dokumentacije za prenovo, pri čemer sodelujejo z Mladinskim gledališčem. Ker so eden redkih zavodov, ki še nimajo dvigala za invalide, bo to eden od prvih posegov, ki pa bo izpeljan tako, da bodo kar se da malo posegli v spomeniško zaščiteno zgradbo. Razmišljajo tudi o tem, da bi za prenovo pridobili evropska sredstva.

Potočnikova je še napovedala, da bodo kot zavod, ki sam ustvari polovico sredstev, poslovno leto končali uspešno. Veseli so tudi, da je festivalna dvorana postala prepoznavni prostor za organizacijo družabnega življenja, poslovnih dogodkov, predvsem pa je namenjena promociji in aktivnostim za najmlajše in mlade za spodbujanje kulturno-umetniške vzgoje. V celoletne dejavnosti je trenutno vpisanih 1005 otrok in mladih, skupaj s tistimi, ki obiskujejo krajše programe, pa jih je 1300.