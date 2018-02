Bobri se poslavljajo s poezijo na odru

T. L., STA

V ljubljanskem Centru urbane kulture Kino Šiška se bo s premiero predstave Sončnica na Luni v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) danes sklenil jubilejni 10. festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Predstava v režiji Mareta Bulca na oder postavlja poezijo za otroke. Predstavo je navdihnilo šestnajst pesmi iz antologije slovenske otroške poezije Sončnica na rami. Ena pesem, pa je bila napisana prav za predstavo.



»Predstava se poezije ne loteva na racionalen način: namesto da bi o njej razmišljala, jo posluša, opazuje in tipa. Vodi nas v svet sinestezij, kjer vsaka nova črka odpre novo vesolje pomenov,« so o predstavi zapisali v LGL.

V predstavi so uporabili pesmi avtorjev Milana Dekleve, Boruta Gombača, Nika Grafenauerja, Barbare Gregorič Gorenc, Miklavža Komelja, Miroslava Košute, Ferija Lainščka, Svetlane Makarovič, Vinka Moederndorferja, Borisa A. Novaka, Nebojše Pop-Tasića, Lile Prap, Andreja Rozmana - Roze, Jožeta Snoja, Petra Svetine, Bine Štampe Žmavc in Saše Vegri.

Pesmi, ki razpirajo otroške čustvene svetove in spregovorijo o notranjih turbulencah ljubezni, strahu, poguma, upora, nesreče, prijateljstva, žalovanja in veselja, bodo uprizorili Voranc Boh, Jan Bučar, Ana Hribar, Nina Ivanič, Rok Kunaver, Jernej Kuntner, Alenka Tetičkovič in Zala Ana Štiglic. Glasbo za predstavo je napisal Damir Avdić, kostume pa je ustvarila modna oblikovalka Sanja Grcić.

Predstavi, ki je nastala v koprodukciji s Kinom Šiška, bo v dvorani Komuna sledila pesniška delavnica z mentoricami iz združenja Sezam in Družinskega centra Mala ulica.

Ljubljanski festival Bobri, ki je potekal tudi v Domžalah in Sežani, se je letos posvetil poeziji. Od 20. januarja, ko se je s koncertom Sonce in sončice po vsem svetu odprl v Slovenskem mladinskem gledališču, je skupaj ponudil 170 dogodkov.