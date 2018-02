Brezplačna turistična vodenja po vsej Sloveniji

Ljubljana – Dostopni oziroma inkluzivni turizem postaja čedalje bolj pomemben del turistične ponudbe, zato bo ob jutrišnjem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (KPTVS) tudi letos pripravil dve posebni vodenji za osebe s posebnimi potrebami.

Društvo KPTVS v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem (SEM) jutri ob 13. uri vabi skupino gluhih gostov na ogled izbranih predmetov muzejske zbirke. Poleg muzejskega vodnika, člana kluba, bo poleg tudi tolmač, ki bo v znakovnem jeziku obiskovalcem prenesel vodnikovo razlago in zgodbe o posameznih predmetih, je povedala Dominika Koritnik Trepel iz KPTVS.

Drugo posebno vodenje ob 10. uri klub pripravlja v Domžalah, v sodelovanju s Turistično-informacijskim centrom Domžale in Slamnikarskim muzejem. Tam pravkar končujejo izobraževanje za prve turistične vodnike v tej občini. Na ogled zanimivosti Domžal in okolice bo prišla skupina iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Več kot 30 brezplačnih vodenj

Veliko zanimivih vodenih ogledov pa bo jutri po vsej Sloveniji. Društvo regionalnih vodnikov Slovenije bo jutri in konec tedna pripravilo več kot 30 brezplačnih vodenj. Več vodenj organizirajo v Ljubljani: v Narodnem muzeju ob 10. uri, na Prešernovem trgu ob 10. uri, 10.30, 15.30 in dve različni vodenji ob 16. uri, v SEM ob 10.30, na Kongresnem trgu ob 11. uri, pri Lutkovnem gledališču ob 13.50 in 16.50, na Starem trgu ob 15. uri in na Gallusovem nabrežju ob 16. uri. V Domžalah se bo vodenje začelo v Slamnikarskem muzeju ob 12. uri, v Taboru pri Grosuplju ob 10. uri, na Vačah bo vodenje po Muzeju Petra Svetika ob 9., 11., 13. in 15. uri in pred Ledeno dvorano na Bledu ob 11. uri. V Bohinju bo zbor na Ribčevem Lazu ob 15. uri, prav tako tudi v Bohinjski Bistrici. Pred TIC Bovec bo zbor ob 15.30, v Kranju pri Kranjski hiši pa ob 16.30. Pred TIC Laško se bodo zbrali ob 11., v Mariboru pred TIC ob 11. in 16. uri, v Luciji pri Piranu ob 10. uri in v Sevnici na Trgu svobode ob 11. uri.

Vse zahtevnejši poklic

Kot pravi Mateja Kregar Gliha iz društva regionalnih vodnikov, želijo na ta dan domačine seznaniti s pomembnostjo dela turističnih vodnikov ter jim predstaviti kulturno in naravno dediščino njihovega okolja. Ker so danes podatki turistom na voljo v vsakem trenutku tudi prek mobilnih naprav, je postaja poklic turističnega vodnika vse bolj zahteven, zato je pomembno, da pripovedujejo zgodbe in ustvarjajo doživetja, pri tem pa morajo poleg akademskega znanja obvladati komuniciranje, psihologijo, družbena omrežja itn. Med spremembami, ki jih bo prinesel nov zakon o spodbujanju razvoja turizma pa izpostavlja, da bi lahko z zahtevo po javni objavi nosilcev licenc končno ugotovili, koliko sploh je turističnih vodnikov v Sloveniji, saj sedaj to ni jasno.