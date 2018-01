Eden od geodetov se je krepko zmotil

Grosuplje – Za preselitev enote Lekarne Ljubljana (LL) iz Sončnih dvorov v nove prostore pri grosupeljskem zdravstvenem domu je zbornica izdala pozitivno mnenje. Vodstvo LL je to sprejelo z olajšanjem, v zasebni lekarni Kosobrin pa so prepričani, da so stanovski kolegi kršili zakon o lekarniški dejavnosti.



Zakon namreč določa, da je najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico, merjena po javni cesti in na urbanih območjih, 400 metrov. Direktorica bližnje lekarne Kosobrin Petra Žagar zatrjuje, da je med enoto LL na Adamičevi 8 in novo enoto pri zdravstvenem domu vsega 362 metrov, kolikor je izmeril sodno zapriseženi cenilec Iztok Seničar.



Na vprašanje Dela, ali je zbornica opravila meritev med obema enotama LL, je predsednik Miran Golub odgovoril, da so v zadnjih dvajsetih letih izdali več kot šestdeset mnenj in nikoli niso vzeli metra v roke in sami merili razdalje, »saj smo člani upravnega odbora vsi farmacevti in ne geodeti«. Golub je zatrdil, da jim je LL predložila meritev geodeta z žigom, ki dokazuje, da je razdalja večja od 400 metrov. »Če to ne drži, potem bo moral nekdo odgovarjati,« je prepričan Golub. Iz LL so sporočili, da je meritve izdelala Geonova, podjetje za geodetske storitve v lasti Janeza Novaka, ki je fizično izmeril 423 metrov in 410 metrov na podlagi meritev, ki slonijo na elektronskih geodetskih bazah podatkov. Po spletni aplikaciji google maps je razdalja sicer natanko 400 metrov.



Petra Žagar nam je povedala, da je bil upravni odbor zbornice pred sejo seznanjen tudi z njeno meritvijo, in dodala, da je zbornica izgubila vso verodostojnost, saj presoje ne utemeljuje na zakonu, temveč na interesih lekarniških lobijev. Na njeno mnenje se ne namerava pritožiti, razmišlja pa o odškodninski tožbi proti zbornici, da ji povrnejo obvezno članarino. »Lahko le upam, da bo ministrstvo za zdravje zaznalo zakonske manipulacije in ne bo klonilo pod pritiski,« je dejala Žagarjeva, ki lekarniško dejavnost opravlja v najetih prostorih v lasti nekdanjega generalnega sekretarja v Janševi vladi in grosupeljskega občinskega svetnika Boža Predaliča. Z ministrstva so sporočili, da bodo o usodi lekarne, ki je investitorja stala dobrih 800.000 evrov, odločali v prihodnjih dneh.



Vodstvo Lekarne Ljubljana sicer Žagarjevi očita, da je razdalja med njihovo lekarno na Adamičevi 8 in njeno, ki jo je odprla leta 2012, vsega 340 metrov, kar takrat ni bilo skladno s kriterijem iz resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013, a ji je zbornica kljub temu izdala pozitivno mnenje. Naj dodamo, da je bil kriterij razdalje med lekarnami »vsaj 400 metrov« zapisan v zakon januarja lani.