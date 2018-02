Končno so prišli na račun tudi smučarji tekači

Ljubljana – Letošnja zima do teh dni ni bila radodarna s snegom, od devetih smučarskih tekaških prog na ljubljanskem območju sta bili urejeni le dve – v Kosezah in Zadvoru, ki sta tudi najbolj obiskani. Po sredinem sneženju pa so v Timingu Ljubljana obljubili, da bodo do danes uredili vsaj še štiri.

Od delovanja vseh devetih prog je minilo že desetletje

Zaradi nenaklonjenih vremenskih razmer je od delovanja vseh devetih prog v Ljubljani minilo že desetletje, nam je povedal Gojko Zalokar, direktor društva Timing Ljubljana, ki skrbi za smučarske tekaške proge v glavnem mestu. Za urejanje proge mora zapasti najmanj 20 centimetrov južnega snega ali od 25 do 30 centimetrov suhega. Ob prvem letošnjem sneženju ga ni bilo dovolj za ureditev preostalih sedmih prog, po sredinem sneženju pa je Zalokar obljubil, da se bodo urejanja prog lotili takoj, ko bo nehalo snežiti. »V enem dnevu ne zmoremo urediti vseh prog. Glede na vreme zagotovimo predvsem tiste, ki so najbolj obiskane,« pravi Zalokar.



Najprej bo na vrsti koseška, sledijo proge pri živalskem vrtu, tehnološkem parku, v Zadvoru, Stožicah in Zajčji dobravi. Preostale tri bodo uredili samo v primeru, da bo zapadlo dovolj snega. Urejenost prog je mogoče preveriti na spletni strani timingljubljana.si. »Proge so ravninske in so primerne bolj za sprehajanje na smučeh kot za resen tek, naš namen pa je, da jih lahko uporablja širši krog rekreativnih tekačev. Na vseh pripravljenih progah je od petsto do tisoč tekačev na dan, najbolj obiskani sta progi v Kosezah in Zadvoru. Če bi bile zime bolj radodarne, bi bilo zanimanje večje. Zahtevnejši tekači se zaradi težje konfiguracije prog raje odpravijo na Pokljuko ali v Rateče,« pravi Zalokar.



Sprehajalci kvarijo smučine



Po prvi februarski pošiljki snega, ki je bil zelo moker, Zalokar ni bil tako optimističen: »Ker je bila podlaga premokra, koseška in zadvorska proga nista bili kakovostni. Ponekod ni bilo mogoče urediti prehodov zaradi tekoče vode in neurejenih odvodnih kanalov, ki so na zasebnih zemljiščih,« je povedal Zalokar. V Kosezah so problem odvodnjavanje in veliko močvirnih delov, je razložil, zato so progo uredili ob Poti spominov in tovarištva (PST): »Sprehajalci pa žal ne razumejo, da je tekaška proga namenjena samo smučarjem tekačem. Čeprav je PST splužena, so sprehajalci že naslednji dan skoraj uničili progo,« se jezi Zalokar.

Športni užitki pod Urhom

V Zadvoru je bilo do srede snega precej manj kot v Kosezah, zato so bile na nekaterih delih proge krtine in luže. V Športnem društvu Zadvor pravijo, da je proga za tek na smučeh pod Urhom na novo potegnjena. Po trikilometrski progi v Konjščici je mogoče teči na smučeh v klasični in drsalni tehniki. Tudi zadvorsko športno društvo prosi sprehajalce, še posebej tiste, ki se sprehajajo s kužki, naj imajo pse na vrvici, vodijo pa naj jih ob progi in ne po njej. S sprehajanjem po progi jo namreč uničujejo, zaradi lukenj pa je več možnosti za morebitne poškodbe smučarjev tekačev.



Zalokar je še razkril, da v mladinskem golf centru v Stanežičah načrtujejo ureditev osvetljene tekaške proge. Del je že narejen, a čakajo na debelejšo snežno podlago, da ne bi uničevali travnate površine za golf. Na občini in v javnem zavodu Šport Ljubljana v prihodnjih letih tu načrtujejo asfaltiranje proge za letne programe, denimo rolanje, in za treninge, pozimi pa naj bi jo ob ustreznih temperaturah umetno zasneževali. Kadar so razmere primerne, je del te proge zvečer mogoče uporabljati že zdaj.



Ob bližajočih se zimskih počitnicah ima prednost pri izdelavi proge sicer Tivolski park s sankališčem. Še na dveh priljubljenih lokacijah za sankanje, to sta sadovnjak pod Rožnikom in smučarski poligon v Guncljah, pa za to nimajo dovoljenja, ker sta v zasebnih rokah, pravi Zalokar: »Žal nam je za Gunclje, kjer bi lahko bil pravi poligon za alpsko smučanje sredi Ljubljane. Upravljavec, smučarsko društvo Dolomiti je svoj čas vlagal v smučišče in ga urejal, vendar je zaradi stroge zakonodaje o varnosti to opustil.«



Smučina od Medvod do Kranja



Veliko smučarjev tekačev iz Ljubljane in iz drugih osrednjeslovenskih krajev se odpravi na tek tudi na trenutno dvokilometrsko osvetljeno progo pri Medvodah za hotelom Medno, ki je med delavniki odprta do 21. ure, v prihodnjih dneh pa jo nameravajo še podaljšati. "Primerna je za klasično in prosto tehniko, snega je trenutno še dovolj, saj je ponekod še podlaga umetnega snega, ki smo ga naredili decembra," je pojasnil Klemen Svoljšak iz Nordijskega športnega društva Medvode, ki je tehnični izvajalec vzdrževanja, za urejanje proge pa skrbi javni zavod Sotočje. "Trasa proge je deloma ravninska, na njej pa je tudi nekaj vzponov, tako da si tekači lahko sami izberejo svoj profil. Proga je namenjena tudi začetnikom saj je speljana tako, da se lahko izognejo vzponom," pravi Svoljšak.

Dnevna karta stane 5 evrov, večerna 6 verov, med tednom je dopoldanska karta 4 evre, upokojenska pa 3 evre. S plačilom si tekači zagotovijo urejeno progo, ves čas jim je na voljo topel čaj, parkirišče, garderoba in sanitarije, deluje tudi šola teka na smučeh. Vzdrževanje poligona stane približno od 25.000 do 30.000 evrov na leto, to pa je odvisno od vremenskih razmer, je povedal Svoljšak. Letošnja sezona bo nekoliko cenejša, ker januarja niso zasneževali, naravni sneg pa jim je tudi privarčeval nekaj denarja.

Zavod za šport Kranj pa je v soboto poskrbel za ureditev nekaj prog v okolici Kranja. Uredili so proge na Kokrici, v Predosljah, Hrastju, Orehku, Žabnici in v Mavčičah, v skupni dolžini od 40 do 50 kilometrov. Medvoško društvo je uredilo še del proge do Jeprce, tako da je mogoče teči od Jeprce preko Mavčič do Orehka, Labor in Žabnice v enem kosu.