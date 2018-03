Kopališče Tivoli v prenovo

Ljubljana – Po pogodbi med MOL in Petrolom iz lanskega aprila bodo v okviru energetske sanacije 49 javnih objektov, med katerimi sicer prevladujejo šole in vrtci, celovito energetsko prenovili tudi kopališče Tivoli. To je bilo zgrajeno leta 1973 (arhitekt Fedja Košir), marsikje se mu že pozna zob časa, zato bo večmesečna obnova, če štejemo, da so pripravljalna dela začeli 6. marca, več kot dobrodošla. Toplotno bodo izolirali fasade, zamenjali stavbno pohištvo, izolirali strope, vgradili termostatske ventile in toplotne črpalke, prenovili kotlarne ali toplotne postaje, sanirali razsvetljavo.



Zavod Šport Ljubljana je na kopališču Tivoli začel pripravljalna zunanja dela. Ta neposredno ne bodo vplivala na obratovanje, bo pa dostop do fitnesa, savne in bazena do 20. maja otežen. Povečan bo tudi hrup. Predvidoma 21. maja bodo objekt popolnoma zaprli, saj ga bodo temeljito energetsko sanirali. Luka Trškan iz zavoda Šport Ljubljana nam je povedal, da bodo prenovljeno kopališče odprli predvidoma 3. avgusta.



Po zaprtju bodo športniki in rekreativci lahko gostovali v drugih objektih ali pa vstopnice do ponovnega odprtja zamrznili. Vstopnice za Fitnes Tivoli bo mogoče uporabljati v Fitnesu Vič, vstopnice za savno Zlati klub Tivoli pa v Savni Kolezija. Pri tem opozarjajo, da ima Savna Kolezija omejen vstop; ker naenkrat lahko sprejme največ 25 ljudi, je pred prihodom treba preveriti zasedenost. Vstopnice Savne Zlati klub bodo na Koleziji dopuščale obisk do največ treh ur.