Omejitev obiskov v UKC

Be. B., STA

Ljubljana − V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejili obiske na eno zdravo osebo med 15. in 17. uro. Ukrep je namenjen zagotavljanju varnosti bolnikov in zaposlenih, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Na kliničnem oddelku za nefrologijo interne klinike velja prepoved obiskov. Za sorodnike paliativnih bolnikov lahko lečeči zdravnik napiše posebno dovolilnico. Paliativne bolnike lahko obišče ena zdrava oseba, obisk pa je omejen na 30 minut.

Obiske so v zadnjih dneh omejili že v nekaterih drugih bolnišnicah. V Splošni bolnišnici Novo mesto so obiske prepovedali na vseh oddelkih. Omejili pa so jih tudi v slovenjgraški in šempetrski bolnišnici. V Bolnici Petra Držaja v Ljubljani pa so prejšnji teden odprli oddelek za epidemije, ki je namenjen bolnikom, ki zaradi gripe ali drugih okužb dihal potrebujejo bolnišnično zdravljenje.