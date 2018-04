Petnajst ožigosanih

Ljubljana – Občina je objavila razpis za izdelavo raziskave, s katero bi dobili strokovne rešitve za protipotresno ojačitev petnajstih ljubljanskih stolpnic iz 60. let. Poleg gradbenih standardov je bil kriterij tudi višina objektov, saj bi bilo zaradi goste poselitve v primeru porušitve ogroženih največ ljudi.



Pri pripravi predlogov, kako sanirati potresno neprimerne stolpnice, se bodo na občini omejili na 15 takih, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo prvega pravilnika o projektiranju in gradnji potresno odpornih stavb oziroma med letoma 1959 in 1965. Zanje je značilno, da imajo nad kletjo in pritličjem od devet do 12 nadstropij in da so zidovi v kletnih etažah, v nekaj primerih pa tudi v pritličju, izdelani iz monolitnega betona. Od teh je le v nekaterih vgrajena minimalna količina armature.



V zgornjih nadstropjih so bili za nosilne zidove uporabljeni trije tipi. Stolpnice tipa A, ki so med Streliško in Roško cesto, imajo nosilne zidove opečne. Stolpnice tipa B, ki so na treh lokacijah v središču mesta, jih imajo grajene po sistemu inženirja Umka (betonski oziroma žlindrini votlaki so zaliti z betonom), tiste tipa C (te so na Vodmatu) pa iz litega betona, od katerih so le nekateri notranji zidovi armirani do dveh tretjin stolpnice.