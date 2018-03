Prihodnjo pomlad na krilih nostalgije

Ljubljana – Novo staro letališče v Mostah bi morala Ljubljana dobiti že do poletja, a se je obnova zaradi zahtevnosti zamaknila. Družba BTC namerava gostinski objekt, ki ga bo upravljala kavarna Cacao, in muzej odpreti čez leto dni.



Letališče z uradnim imenom Ljubljana – staro letališče je prvo slovensko civilno letališče, ki je delovalo v letih od 1933 do 1963, kasneje pa kot športno letališče do leta 1979. Tudi letalski prizori v filmu Vesna, vtisnjeni v slovensko kolektivno zavest, so bili posneti tam.



Družba BTC in mestna občina sta lani podpisali pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu pri obnovi. BTC je po prevzemu objektov pred začetkom del izvedel pregled objektov. »Analize so pokazale, da sta oba objekta konstrukcijsko v precej slabšem stanju, kot je bilo pričakovati. Dejansko dotrajano stanje obeh objektov je zahtevalo veliko obširnejšo in zahtevnejšo projektno obdelavo za rekonstrukcijo,« je sporočila direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Maja Oven. Zato se je najprej za jesen predviden začetek obnove zamaknil za eno leto.



Leta 2011 je območje letališča Moste postalo kulturni spomenik lokalnega pomena, zato je moral projektant upoštevati zahteve o varovanju elementov kulturne dediščine. Usklajevanje z območno pisarno zavoda za varstvo kulturne dediščine je v sklepni fazi, pravijo pri BTC. »Po izdaji kulturnovarstvenega soglasja bomo na podlagi projektnih rešitev zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja. Zaradi navedenih postopkov se je izvedba projekta zamaknila.« Zato so pri BTC morali zastaviti nov časovni načrt. Po novem bo gradnja stekla letos in bo trajala do prihodnje pomladi.



Vizualno brez sprememb



Že od faze podpisovanja pogodbe je k projektu zavezan projektantski biro Atelje S, ki je izdelal idejno rešitev prenove starega letališča. Arhitekturni biro ni bil izbran z javnim razpisom, pač pa so ga pri BTC povabili k sodelovanju na podlagi referenc. Atelje S je namreč dolgoletni poslovni partner te družbe. S projektantskimi rešitvami je sooblikoval današnjo podobo poslovno-nakupovalno-zabaviščno-rekreativno-kulturnega centra in zasnoval tudi Kristalno palačo.



Ker so morali arhitekti upoštevati, da je staro letališče zaradi zgodovinskih, tehničnih, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot pomembno za mesto, njihove idejne rešitve, usklajene s smernicami varuhov kulturne dediščine, ne odstopajo bistveno od sedanjega stanja, je povedal Matic Smolej iz Ateljeja S. »Predvideni so minimalni posegi kot odgovor na sodobni čas in so rezultat funkcionalnih zahtev bodočega najemnika. Rešitev predvideva rekonstrukcijo letališke stavbe in kontrolnega stolpa v celoti. Vizualno pa prenova ne bo prinesla bistvenih sprememb, gabariti stavb, streha in pozicije oken bodo ostali enaki. S prenovo se bodo spremenila predvsem okna, ki so predvidena do tal, nova bo razporeditev notranjščine, prav tako sodobni detajli,« pojasnjuje Smolej.



Muzej in slaščičarna



BTC, ki se je edini zanimal za ponujeno javno-zasebno partnerstvo, namerava na okoli šest tisoč kvadratnih metrih površin postaviti otroško igrišče ter na prostem pripraviti predstavitev letalstva, v prenovljenem kontrolnem stolpu pa urediti muzejski del z zgodovinsko razstavo o moščanskem letališču in slovenskem letalstvu. »Muzejske vsebine bodo vključene tudi v gostinski program prenovljenih objektov. Obseg in oblike usklajujemo z Mestnim muzejem Ljubljana,« so nam sporočili z BTC.



Tudi gostinski ponudnik je že znan; to bo kavarna Cacao, ponudnik sladoleda in slaščic, z lokali v Ljubljani, Portorožu in Pragi. »Poleg slaščičarske ponudbe je predvidena ponudba, prilagojena programu in značaju območja BTC in zgodovinskemu kontekstu starega letališča,« dodaja Ovnova. Vrednost investicije za prenovo objekta so pri BTC ocenili na približno 800 tisoč evrov, brez stroškov za notranjo in tehnološko opremo objekta, ki jo bo zagotovil partner Cacao.