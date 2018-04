V Kosezah začasna prekinitev oskrbe z zemeljskim plinom

Poškodbo že odpravljajo, bo pa na območju predvidoma do 18. ure prekinjena oskrba z zemeljskim plinom.

Ma. F., STA

Ljubljana – Delavci so danes med obnovo plinovodnega omrežja na območju Kosez poškodovali glavni plinovod, preko katerega se z zemeljskim plinom oskrbuje del stanovanj na Ulici Bratov Učakar, Podutiški cesti in Uraničevi ulici. Poškodbo že odpravljajo, bo pa na območju predvidoma do 18. ure prekinjena oskrba z zemeljskim plinom.

Na Energetiki Ljubljana prebivalce območja prosijo, da izklopijo plinske naprave ter zaprejo pipo pred plinomerom oz. plinsko napravo, s čimer bodo dosegli največjo možno varnost pri ponovnem spuščanju plina v priključni plinovod in notranjo napeljavo.

V primeru kakršnihkoli težav pri uporabi plinskih trošil po vnovičnem odprtju plina pa naj odjemalci pokličejo dežurno službo Energetike Ljubljana, na telefon 5889 446. Na Energetiki Ljubljana se odjemalcem opravičujejo za začasno prekinitev oskrbe ter se obenem zahvaljujejo za razumevanje.