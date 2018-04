Na Ptujskem jezeru poginili rečni galebi

V. V., STA

Pruj - V soboto nekaj pred 19. uro so na Ptujskem jezeru pod čistilno napravo na reki Dravi opazili poginule rečne galebe. Ptujski gasilci so pobrali nekaj poginulih ptic in jih predali dežurnemu delavcu veterinarsko higienske službe, poroča uprava za zaščito in reševanje. Intervencijo so zaradi teme prekinili in jo nadaljujejo danes, poroča STA.



Obveščene so pristojne inšpekcijske službe.

Po poročanju spletne strani 24ur.com so opazili okoli 150 poginulih rečnih galebov. Strokovnjaki predvidevajo, da so se ptice zastrupile. Natančen vzrok zastrupitve bodo pokazale šele laboratorijske analize, še poroča portal.