Naravne ujme spravljajo gozdarje v negotovost

Kočevje – Lubadarji že nekaj let izletajo v začetku aprila, na območju Kočevja pa večina v vetrolomu decembra lani podrtih dreves, zlasti smrek, še ni pospravljena. Gozdarji se bojijo tudi novih vremenskih ujm, saj po sanaciji ostajajo nezaščiteni robovi gozda.



Smreke izgubljajo domicil v večini Slovenije. Na območju Kočevja se je sicer kot dobra rešitev pokazalo pogozdovanje s sadikami hrasta gradna in smreke, tak mešan gozd je bolj odporen. Zraven pride še bukev, ki pa je ne sadijo, saj se ta vrsta uspešno širi tudi sama. Nekaj je tudi severnoameriških duglazij, ki so se izkazale kot odporne na žled leta 2014, a gozdarji še niso povsem prepričani, da je to prava rešitev za nadomestitev smreke. Jelko, ki je v Sloveniji nekoč tradicionalno spremljala bukev, pa tudi že napadajo lubadarji, le druge vrste kot smreko.