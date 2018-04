Podjetja prosijo, da bi plačala vodo, vladi se ne mudi

Ljubljana – Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) v treh letih ni uspelo določiti višine nadomestila za rabo vode iz vodovodnega omrežja za proizvodnjo pijač, so na gospodarski zbornici (GZS) opozorili predsednika vlade. Podjetja želijo izpolniti obveznost iz zakona, a ne vedo, koliko in kako naj plačajo.



Država izgublja velik del denarja, ker ne določi višine nadomestila, saj so pijačarska podjetja, ki so večinoma tudi v tuji lasti, med večjimi porabniki vode iz vodovoda, poleg tega podjetja kršijo zakon o vodah, ki zahteva plačilo nadomestil. V podjetjih se bojijo, da bo ministrstvo določilo nadomestilo za leta 2016, 2017 in 2018, poleg tega pa zahtevalo plačilo v enkratnem znesku, kar lahko ogrozi njihovo poslovanje. Zato predlagajo vzpostavitev fiduciarnega računa, da bi podjetja lahko sproti izpolnjevala obveznosti.



Na MOP so v odgovor zapisali, da uredba še ni pripravljena ter da »dokler ne obstaja pravna podlaga za določitev načina obračunavanja in odmere dajatve oziroma dokler obveznost plačila ne nastane, tudi sama izvedba plačila obveznosti ni mogoča«. Plačila za vodno pravico, pridobljeno na podlagi vodnega dovoljenja, naj bi se po novem tekoče izvajala »že« prihodnje leto.

»Tudi v tem trenutku nismo v enakopravnem položaju z drugimi na trgu, saj tisti, ki plačujemo koncesnine, plačujemo ene najvišjih cen v EU, tisti, ki bi morali plačevati vodo na podlagi vodnih dovoljenj, pa jim država sploh ne zaračuna rabe vode,« opozarjajo v Drogi Kolinski. Veliki porabniki vode so poleg pijačarskih podjetij sicer še gradbeniki, kmetijci, upravljavci kopališč in drugi.