V Tojnici poginile vse ribe, ki so se tja vrnile po požaru

Po nočnem deževju se je onesnaženje na Tojnici, ki so ga zvečer opazili naključni mimoidoči na mostičku pri Kemisu, že razredčilo. Člani Ribiške družine Vrhnika so včeraj zvečer iz vode potegnili nekaj deset kilogramov poginulih rib, a so mrtve ribe in mladice še vedno na več delih potoka.



»Poginile so vse ribe, ki so se v Tojnico vrnile po požaru v Kemisu,« žalostno ugotavlja predsednik Ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec. Kriminalistom, ki so bili včeraj na prizorišču dogodka, vira onesnaženja še ni uspelo odkriti, po opažanjih ribičev pa je blizu drugega mostu gorvodno od Kemisa.

Več možnih scenarijev

Mikec omenja več možnih scenarijev. Pod mostom je več iztokov v Tojnico, v katere bi lahko kdo izlil kurilno olje ali kaķšno drugo snov, nad Kemisom je več drugih podjetij s potencialno za okolje škodljivo dejavnostjo, prav tako bi vzrok za pogin rib lahko bilo stekanje gnojevke, s katero kmetje te dni »zalivajo« travnike.

Mikec ne izključuje niti možnosti, da je nekdo izkoristil dejstvo, da je bila Tojnica pred slabim letom že katastrofalno onesnažena in je v njej poginilo vse, za novo zlonamerno dejanje.

Preiskava poteka, Kemis zanika odgovornost

Že včeraj zvečer je na prizorišče onesnaženja prišla ekipa z Instituta Jožef Stefan z mobilnim laboratorijem Elme in na več mestih odvzela vzorce vode. Neuradno je površinska voda »brez posebnosti«, več bo znano pozneje.

Ali bi lahko onesnaženje spet prišlo iz Kemisa, smo vprašali tudi direktorja Emila Nanuta, ki to možnost zanika. Kemis za zdaj ne sprejema odpadkov, deluje le kot posrednik, prevoznik in opravlja industrijska čiščenja. Tekoče odpadke bo začel prejemati še ta mesec. Sanacijo v požaru poškodovanih objektov pa namerava končati do konca leta.