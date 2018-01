Zemlja spet bliže katastrofi

Dve minuti do sodnega dne oziroma do polnoči, kot leta 1953, ko je bila hladna vojna na vrhuncu.

Ljubljana – Združenje jedrskih strokovnjakov je v že ikoničnem prikazu časa do sodnega dne (Doomsday Clock) postavilo človeštvo pol minute bliže koncu oziroma polnoči kot leta 2016. Najbolj so k temu prispevale Severna Koreja in ZDA.



Nevarnost jedrskega uničenja se je povečala, negativne posledice pa imajo tudi nezadostne zaveze držav za boj s podnebnimi spremembami. Tako je človeštvo po oceni zdaj le dve minuti do polnoči oziroma sodnega dne, enako kot leta 1953, na vrhuncu hladne vojne. Svetovni voditelji lani niso učinkovito odgovorili na grožnje jedrske vojne in podnebnih sprememb, kar je postavilo svetovno varnost na raven po drugi svetovni vojni.

Nepredvidljivost je glavna nevarnost. Foto Reuters

Največje tveganje je lani zraslo na jedrskem področju. Program jedrskega orožja v Severni Koreji je po videzu lani precej napredoval, kar je povečalo tveganje za Severno Korejo, druge države v regiji in ZDA. Vse skupaj pa je spremljala izmenjava groženj in provokativnih dejanj. Obe strani, Severna Koreja in ZDA, sta prispevali k povečanju možnosti za jedrsko vojno, tako po nesreči kot po napačnem predvidevanju.

Katastrofa zaradi segrevanja se zdi bolj oddaljena. Foto Reuters

Pri podnebnih spremembah se zdi nevarnost za katastrofo bolj oddaljena, vendar je za preprečitev katastrofalnega segrevanja ozračja treba ukrepati zdaj. Jedrski strokovnjaki pravijo, da morajo vsi narodi sveta znatno zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov, vendar je odziv sveta daleč premalo ambiciozen.



Skrbi za mogoče jedrsko uničenje krepijo še številni zapleti med ZDA in Rusijo, napetosti v južnem kitajskem morju, glasnejša retorika med Pakistanom in Indijo, pa tudi negotovost pri ameriški podpori jedrskemu dogovoru z Iranom. Dodatna grožnja za konflikte je še razmah in rast informacijske tehnologije v državah, ki jo spremljajo spletne kampanje z napadi na infrastrukturo in volitve.

Lahko katastrofo povzroči vdor v računalniške sisteme? Foto Reuters

Znanstveniki so kot tveganje za človeštvo označili tudi to, da ZDA pod Donaldom Trumpom izgubljajo status svetovnega voditelja. Izjave predsednika ZDA so prvič vplivale na uro sodnega dne, tako tiste, v katerih omenja uničenje Severne Koreje, kot tiste, ki oznanjajo umik ZDA iz podnebnega sporazuma. Uro se da sicer pomakniti tudi nazaj, dodajajo jedrski znanstveniki, predvsem z umirjanjem retorike.