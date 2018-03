Alenka Bratušek v svojih čevljih

Ljubljana – Knjiga V svojih čevljih avtorja Tadeja Goloba je zgodba o prvi slovenski premierki Alenki Bratušek, ki je pred petimi leti prevzela vodenje vlade. To se je, kot so spomnili na predstavitvi knjige, zgodilo 21. marca 2013. Na sredini predstavitvi knjige v Klubu CD je Golob pojasnil, da ne gre za kronološki prikaz dogodkov, da tudi ni politična biografija, ampak bolj pričevanje Alenke Bratušek o obdobju, ko je usoda Slovenije visela na nitki, ali se bo izvlekla iz krize, ali pa bo šla po poti Grčije in Cipra.

Dogodka se je udeležila vrsta javnih osebnosti, zlasti nekdanji ministri vlade Alenke Bratušek in poslanci v mandatu 2011-2014, prisoten je bil predsednik Milan Kučan, pa tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak.Glavni pobudnik knjige o prvi slovenski premierki je bil nekdanji minister za kulturo Uroš Grilc, ki je ob tej priložnosti dejal, da je knjiga iskren zapis o obdobju 2013 in 2014, od imenovanja vlade Alenke Bratušek do njenega konca aprila 2014. Po njegovem bodo mnogi politiki in novinarji, potem ko bodo prebrali knjigo, na novo začeli razmišljati o tem obdobju, nekateri se bodo tudi zamislili, je dejal Grilc.

Po besedah Alenke Bratušek je mogoče v knjigi prebrati marsikatero novost ali skrivnost, denimo, kako je našla finančnega ministra Uroša Čuferja in kako sta se lotevala izvijanja Slovenije iz krempljev bruseljske trojke.

Na predstavitvi knjige je spregovorila tudi razredničarka Jana Gorjup, ko je Alenka Bratušek obiskovala naravoslovno - matematično srednjo šolo v Celju, in ob tej priliki razkrila, da je bila takrat učiteljica predmeta samoupravljanje s temelji marksizma in tudi nemškega jezika. Na dušo Alenke Bratušek je očitajoče položila vprašanje, zakaj za božjo voljo tistega usodnega dne v Bruslju, ko so bile vanjo uprte mnoge oči v Sloveniji in evropski prestolnici, ni odgovarjala v nemškem jeziku, ki da ga obvlada zelo dobro.

Besedo so dobili tudi politični sopotniki. Prvi med njimi je bil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki je namenil Alenki Bratušek mnogo lepih besed in jo nagovoril kot prijateljico. Ob tem se je seveda takoj zastavilo vprašanje, mar ni to že potrditev nekajmesečnih govoric, da se utegne Stranka Alenke Bratušek povezati s SD pred volitvami, a je to Bratuškova nemudoma zanikala in dejala, da se na volitve podajajo s svojo listo.

Prijazne besede o politični sopotnici je prav tako našla Ljudmila Novak, ki je na Alenko Bratušek gledala z ženskega principa, ne kot prijateljico, pač pa kot na svojo kolegico. Ob tem je dejala, da sta kot ideološki nasprotnici mnogokrat stali na nasprotnem bregu reke, a da je cenila njeno delo, ker se v najtežjem obodbju ni ustrašila, prevzela je dgovornost in stvari pripeljala do dobrega konca. Na dogodku, kjer iz razumljivih razlogov ni bilo veliko, če sploh, obiskovalcev, ki bi bili simpatizerji desnice, je bila Novakova deležna glasnega in spoštljivega aplavza.