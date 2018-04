Brglez in Erjavec gonilna sila za priznanje Palestine

Ljubljana - Priznanje Palestine po danešnjem dogajanju v državnem zboru očitno ni nedolžna zadeva. Ali bodo odločali o tem vprašanju, bo znano jutri dopoldne, saj OZP danes zaradi nesklepčnosti ni mogel končati dela. Dinamiko je dodatno začinil še obisk veleposlanika ZDA pri predsedniku DZ Milanu Brglezu, po neuradnih informacijah se je Brent Hartley pozanimal o postopku priznanja Palestine.



Današnja seja odbora za zunanjo politiko (OZP) se je sprevrgla v pravo politično dramo, saj ni pokazala le ostre razpoke med zagovorniki in nasprotniki priznanja Palestine, temveč tudi globoko razklanost v stranki SMC. Na stran priznanja Palestine so se postavile politične skupine SD, Desusa in Levice ter del SMC (Milan Brglez, Izidor Shaker Kamal), na drugo pa predsednik OZP Jožef Horvat, štirje poslanci SDS in štirje poslanci SMC.

Jedro spora je nastalo v sredo, ko je predsedujoči OZP Horvat brez razprave izsilil glasovanje o sklepu, da zaradi nejasnega stališča vlade ne morejo sprejeti odločitve o priznanju Palestine kot neodvisne države. Ko se je zdelo, da je s tem že konec zgodbe, je zadeve v svoje roke vzel predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je na osnovi 48.a člena poslovnika državnega zbora Horvata najprej pisno pozval (sklep o tem mu je Brglez prinesel kar med vodenjem seje OZP, na kateri so obravnavali ukrepanje vlade v primeru Skripal), naj znova skliče sejo odbora za zunanjo politiko in vsebinsko odloči o pobudi, ki jo je sprožila poslanska skupina Levice. Horvat je zahtevo predsednika DZ zavrnil, nato pa je Brglez na pobudo poslanske skupine Levice sam sklical sejo, vodenje pa je po poslovniku prevzela podpredsednica odbora Julijana Bizjak Mlakar (Desus).

Jožef Horvat in Milan Brglez. Foto: Uroš Hočevar/Delo

SDS in del SMC obstruirala sejo

Glede na dosedanji potek dogodkov na OZP je bilo pričakovati, da bo potek seje razburljiv. In vsa pričakovanja v to smer so bila izpolnjena. Horvat je zaradi Brglezovega posredovanja ostro protestiral, pri tem si je pomagal s pravnim mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ, da predsednik DZ nima pravne podlage za sklic odbora na takšen način. Četverica poslancev SDS, tudi predsednik stranke Janez Janša, je delo odbora obstruirala s pojasnilom, da ne morejo sodelovati, ker da odbor ni bil sklican zakonito. Kmalu po začetku so sejo zapustili tudi štirje poslanci SMC.

Ta skupina poslancev je bliže stališču predsednika vlade v odstopu Mira Cerarja, ki načeloma podpira priznanje Palestine, a na podlagi vseh informacij misli, da čas za takšen korak še ni dozorel. Tako je mogoče razumeti tudi zadnje dogajanje na vladi, saj je Cerar večkrat zahteval dopolnitev poročil ministrstev, ki so ocenjevala morebitne posledice priznanja Palestine, po odstopu pa je zavzel stališče vladne zakonodajne službe, da sklep o priznanju Palestine ne sodi med tekoča opravila vlade v odstopu. S tem se ne strinjata predsednika Desusa Karl Erjavec in SD Dejan Židan. Erjavcu na današnji seji vlade ni uspelo, da bi vlada le podala svoje mnenje, tako bi lahko končno odločitev sprejel državni zbor na današnji izredni seji DZ. Zataknilo se je pri banalnem razlogu: ni mu uspelo pravočasno priti na sejo vlade, ki se je danes končala že po slabi uri. Kakšen bo razplet na OZP, bo znano danes po osmi uri. A možnosti, da bi Palestino priznali še v tem mandatu, je zelo malo.