Tuji mediji: Cerarjev odstop je začetek politične krize

Šp. B.

Ljubljana – Avstrijska javna radiotelevizija ORF je poročala, da je bil Cerar ob odstopu kritičen do koalicijskih partnerjev in sindikatov, katerih zahteve je označil za škodljive za državo.



Hrvaški mediji so se pričakovano odzvali že kmalu po Cerarjevi podani izjavi za odstop. Jutranji list je poročal, da odstop slovenskega premiera pomeni »velik politični potres« v Sloveniji. Podobno so se odzvali tudi na spletnem portalu Index.hr, kjer so poleg opisa političnega dogajanja v zadnjem tednu poudarili, da so za odziv prosili še zunanjega ministra Karla Erjavca, vendar ta še ni hotel podati svoje izjave.

Novinarji Večernjega lista so poročali, da je Dejan Židan, minister za kmetijstvo in predsednik koalicijske stranke SD, dejal, da bodo ministri kljub odstopu predsednika vlade do volitev delali nemoteno in v skladu s predvidenim potekom dela. O podobnih odzivih koalicijskih partnerjev je poročala tudi televizija HRT, ki v svojem prispevku navaja še odziv predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše. Novinarji HRT pišejo, da je Janša izredne volitve pričakoval, pri tem pa volivce že vnaprej opozarja, naj ne nasedejo »novemu obrazu«, Marjanu Šarcu, kot so pred štirimi leti nasedli takrat »svežemu obrazu« Miru Cerarju.

O politični krizi tudi drugod po Evropi

Novinarji srbskega spletnega portala B92 so zapisali, da se Sloveniji obetajo predčasne volitve, čeprav bi bile redne na sporedu že junija letos. Tudi pri bosanskem Dnevnem avazu so zapisali, da na odziv slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca še čakajo.

Nemški FAZ je o Cerarjevem odstopu zapisal, da je projekt drugi tir izjemnega pomena za slovensko gospodarstvo, zato je Cerarjev odstop sprejemljiv. Podobno je o odstopu poročal tudi nemški Spiegel, prav tako nemški Welt, ki povzema Cerarjevo izjavo o stanju, v katerem se umika: »V času mojega mandata se je gospodarska kriza končala, Slovenija ima stabilno gospodarsko rast, stopnja brezposelnosti pa je najnižja v zadnjih nekaj letih.«

Več o Cerarjevih razlogih za odstop pa so zapisali v Die Pressu, kjer so poleg dogajanja v zvezi z referendumom o drugem tiru povzeli še zahteve slovenskega javnega sektorja v zadnjih mesecih. »Zahteve javnega sektorja so neizvedljive in za državo škodljive,« so še povzeli Cerarjeve besede.



Italijanski časopis La Stampa na svoji spletni strani poroča o Cerarjevem odstop in med razloge navaja včerajšnjo odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.