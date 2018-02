Kdo se bo pogajal s sindikati?

Ljubljana – »Mandat za to, da se zadeva uredi, ima zdaj samo predsednik vlade,« je po tem, ko je minister za javno upravo Boris Koprivnikar predlagal, da se umakne kot prvi pogajalec z javnim sektorjem, prepričan glavni tajnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Branimir Štrukelj. Z njim se marsikdo strinja.



Zaradi objektivnih okoliščin na vladni strani pogajanj za rešitev stavkovnih zahtev v tem tednu ne bo, so danes z ministrstva za javno upravo sporočili vsem štirim skupinam sindikatov javnega sektorja, s katerimi se sicer dogovarjajo. Vlada se bo šele v četrtek seznanila s Koprivnikarjevimi argumenti, zaradi katerih ta ne bi bil več na čelu pogajanj, in bo potem odločila, kako in kaj naprej.



Eden od vzrokov, ki jih je minister za javno upravo navedel v svoji izjavi v petek, je bil, da ne vidi »realne možnosti za sklenitev dogovora, ki bi bil sprejemljiv za državo«. Neuradno pa je slišati, da je bil problematičen tudi mandat, ki mu ga je dala vlada. Ta je na svoji seji v četrtek sprejela sklep, da je javnemu sektorju pripravljena ponuditi 45 milijonov evrov za linearno enoodstotno zvišanje vsem uslužbencem, kar pa ni le v nasprotju z zahtevami večine sindikatov, ampak tudi tega, kar je Koprivnikar do zdaj zagovarjal. V pogajanjih in javno izraženih stališčih je priznaval upravičenost zahtev po odpravi nesorazmerij in ureditvi delovnih mest, ki so primerljiva z zdravniškimi, večkrat pa je ponovil, da linearna zvišanja – za kar se prizadeva Počivavškova skupina, a v precej višjem obsegu od vladnega sklepa – ne pridejo v poštev, saj bi s tem povzročili le še večje anomalije. Ne gre pa pozabiti, da so si nekatere skupine v zadnjih mesecih že zagotovile boljša vrednotenja.



Na četrtkovo sejo vlade je minister prišel z zelo drugačnim predlogom, a je prevladalo stališče, ki so ga, kot je slišati neuradno, zagovarjali predvsem v SD. A dejstvo je, da je večina članov vlade iz SMC.



Vpleteni predlagajo Cerarja



Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je že med stavkovnim valom prejšnji teden dejal, da bi bilo treba glavnega pogajalca zamenjati, podpredsednik Desusa Tomaž Gantar pa je ministrovo odločitev označil za modro in korektno. Obe koalicijski partnerici sta prepričani, da je zdaj na potezi predsednik vlade Miro Cerar, da najde rešitev.



Kot zamenjava za Koprivnikarja na čelu vladne pogajalske ekipe se omenja generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, ki je bila njegova namestnica na tej funkciji. Zdaj v vsej vladni ekipi najbrž ni nikogar, ki bi si želel prevzeti to nalogo. Ne le Štrukelj, ki je danes odkrito govoril o tem, da »se hitro bliža čas, ko bo predsednik vlade moral prevzeti odgovornost za ta pogajanja, saj smo na robu tega, da stvari uidejo nadzoru«, temveč tudi mnogi drugi vpleteni ne vidijo druge možnosti, kot da bi sam Cerar sedel za pogajalsko mizo. Na vprašanje, kaj sam meni o tem, nam iz njegovega kabineta še niso odgovorili. Zelo verjetno se bo z nekaterimi sindikalnimi zahtevami morala ukvarjati prihodnja vlada.