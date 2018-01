Klemenčič opozoril na velika korupcijska tveganja v zdravstvu

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je zaslišala ministra.

Ma. F., STA

Ljubljana – Minister za pravosodje Goran Klemenčič je med današnjim pričanjem pred zdravstveno preiskovalno komisijo DZ opozoril, da je slovensko zdravstvo vseskozi izpostavljeno velikim korupcijskim tveganjem. Takšni oceni po njegovih besedah pritrjuje že zgovoren podatek, da je zdravstvo daleč največji porabnik javnega denarja.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je Klemenčiča zaslišala ne le kot ministra, ampak tudi kot nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Vodenje KPK je prevzel septembra 2010, konec novembra 2013 pa je celoten senat podal nepreklicno odstopno izjavo.

Klemenčič je spomnil, da je afera z žilnimi opornicami izbruhnila v obdobju odhoda njegove ekipe s protikorupcijske komisije. Dodal je, da so kljub temu o tej zadevi zbrali kar nekaj dokumentacije in jo nato predali novemu vodstvu. Dokumentacija je zato parlamentarni preiskovalni komisiji na KPK še vedno dostopna.

Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije Jelke Godec (SDS), ali je zdajšnja vlada naredila dovolj na področju boja proti korupciji v zdravstvu, je Klemenčič odgovoril, da nobena vlada doslej, ne leva in ne desna, glede tega ni naredila vsega, kar bi morala. Stanje v zdravstvu se po njegovi oceni vseskozi spreminja »zelo počasi«.

Kot posebej veliko oviro spremembam na bolje je Klemenčič izpostavil nedorečeno vlogo svetov zdravstvenih zavodov, »ki so neodvisni, pa niso neodvisni«. Ključna rešitev po njegovih besedah ni v kazenskih postopkih, ampak v odgovornosti vodstev in svetov zavodov. Poudaril je, da organi odkrivanja in pregona niso tisti, ki bi poskrbeli za nujne sistemske spremembe.

Korupcijska tveganja povečujejo tudi tesne vezi med zdravniki, dobavitelji ter proizvajalci medicinske opreme in zdravstvenega materiala, je opozoril Klemenčič. Velik problem pa po njegovem mnenju predstavlja tudi »dvoživkarstvo« v zdravstvu, zaradi katerega ni jasne ločnice med javnim in zasebnim.

Godčevo je tudi zanimalo ministrovo mnenje o ravnanju specializiranega državnega tožilstva, ki zdravstveni preiskovalni komisiji ni hotelo izročiti dokumentacije, za katero je zaprosila komisija. Klemenčič je odgovoril, da zadeve ne more komentirati, ker ne pozna vsebine dokumentacije.

Sicer pa je Klemenčič dejal, da so kljub težavam, ki pestijo slovensko zdravstvo, tudi razlogi za optimizem. Spomnil je na prizadevanja zdajšnje vlade v smeri skupnih in preglednejših javnih naročil. Tudi organi odkrivanja in pregona po njegovih besedah opravljajo svoje delo, »včasih hitreje, včasih počasneje«.