»Morebitne incidente izzivajo tisti, ki ne spoštujejo prava«

Ljubljana – Če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločbe, Sloveniji po mnenju nekdanjega predsednika republike in profesorja za mednarodno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Danila Türka ne bo preostalo drugega, kot da proti njej vloži tožbo na sodišču EU v Luksemburgu.



Strokovnjaki za mednarodno pravo so že po objavi odločitve arbitražnega sodišča kot enega od možnih načinov njenega uveljavljanja izpostavili sodno pot. Po 259. členu pogodbe o delovanju EU lahko ena država članica proti drugi vloži tožbo na sodišču EU, v kolikor meni, da ta ne izpolnjuje svojih obveznosti iz evropskih pogodb. Šestmesečni rok za priprave na implementacijo arbitražne odločitve se izteče danes, vztrajanje Hrvaške pri njenem nespoštovanju pa povečuje verjetnost, da se bo Slovenija na koncu odločila za reševanje spora pred najvišjim sodnim organom EU. Zunanji minister Karl Erjavec je v sredo nakazal, da bi lahko Slovenija tožbo proti Hrvaški vložila že spomladi. Po mnenju Danila Türka bi morale biti konkretne tožbe »vložene v vseh primerih hrvaških kršitev in to brez odlašanja«. Nekdanji predsednik sicer upa, da kršitev ne bo veliko.

Računanje na uspeh



Če bo do njih vseeno prišlo, so argumenti Slovenije po njegovem dovolj trdni, da lahko računa na uspeh. Pri odgovoru na vprašanje, ali bi bolje, če Slovenija toži sama, ali tožbo v skladu z 258. členom pogodbe o delovanju EU prepusti evropski komisiji, Türk poudarja pomen aktivne vloge komisije. »Hipotetično lahko rečem, da bi v primeru dileme Slovenija morala vselej tožiti sama. Gre za našo suverenost in za naše ozemlje. Če bo pri tem nastopila tudi Evropska komisija kot varuh prava EU, pa toliko bolje. Evropska komisija bo morala razumeti tudi, da sta pravo EU in suverena odgovornost države članice za uveljavljanje mednarodnega prava utemeljeni na istih vrednotah vladavine prava, in da je zato prav, da Komisija aktivno nastopi za izvrševanje arbitražne odločbe.«



»Slovenija bo morala poskrbeti, da bodo njeni postopki izvajanja arbitražne odločbe skladni s pravom,« pravi nekdanji predsednik republike. Foto: Jure Eržen/Delo

V primeru nastanka težav bosta država in njena diplomacija morali delovati premišljeno, predvsem pa v skladu z arbitražno odločbo, je poudaril profesor. »Slovenija bo morala delovati 'na vseh azimutih'. Če bo Hrvaška kršila arbitražno odločbo, ki je, kot vemo, del mednarodnega prava in prava EU, bo morala Slovenija Hrvaško tožiti pred sodiščem EU. V primerih, ko je potrebno dogovarjanje, kot je na primer umik s Trdinovega vrha, bo Slovenija morala imeti premišljene predloge in jih ponuditi v okviru izvajanja arbitražne odločbe,« je povedal Türk. »Slovenska diplomacija bo morala sproti razložiti vsem partnerjem vse korake Slovenije za izvajanje arbitražne odločbe. Veliko odgovornost imajo tudi mediji, ki ne bi smeli nekritično sprejemati 'fake news', ki se pojavljajo, in ki se bodo verjetno še naprej pojavljale.«Premierje v sredo po sestanku s predsedniki republike, državnega zbora in državnega sveta ponovil, da Slovenija med uveljavljanjem arbitražne odločbe ne bo spodbujala incidentov s Hrvaško. Po mnenju Danila Türka »izvajanje arbitražne odločbe nikakor ne more biti ocenjeno kot nekaj s čemer bi Slovenija, 'izzvala incidente'. Morebitne incidente izzivajo tisti, ki ne spoštujejo prava, v tem primeru arbitražne odločbe. Seveda pa bo Slovenija morala poskrbeti, da bodo njeni postopki izvajanja arbitražne odločbe skladni s pravom.« Slovenija lahko po njegovih besedah »samostojno izvaja večino določb, vključno z razmejitvijo na morju«.Hrvaški premiervztraja, da bo današnji dan za njegovo državo povsem običajen. »Tudi za Slovenijo bo to povsem običajen dan,« je prepričan Danilo Türk. »Seveda v smislu razumevanja, da je spoštovanje mednarodnega prava povsem običajna in tudi edina normalna pot. To velja za 29. december 2017, kot tudi za vse dni, ki bodo sledili. Arbitražno odločbo je preprosto treba uresničiti. Na daljši rok se arbitražne rešitve namreč vselej izkažejo kot najbolj vzdržne.«