Šarec se boji, da bi mu lobiji podtaknili svoje kandidate

Ljubljana – Lista Marjana Šarca, ki bi mu po javnomnenjskih anketah volivci namenili največjo podporo, se bo z graditvijo lokalne mreže ukvarjala po državnozborskih volitvah. Kot poudarja Marjan Šarec, lokalnih odborov na hitro ne želijo ustanavljati, z nabiranjem kandidatov za poslance pa se ukvarjajo že od konca predsedniških volitev.



Za zdaj s kandidati še nimajo pokrite vse Slovenije. Določena imena že preverjajo, med drugim njihovo nekaznovanost, ali imajo poravnane vse davčne in druge obveznosti, so komu kaj dolžni ... To, ali je bil v preteklosti kdo član kakšne stranke, ni najpomembnejše, poudarja Šarec, tudi sam je bil nekoč član Pozitivne Slovenije.



Kandidatna lista za državnozborske volitve bo tako sestavljena iz novih in nekaterih že znanih obrazov. Pri njenem sestavljanju se, kot pravi, najbolj boji, da bi mu interesni lobiji podtaknili svoje ljudi. Glede na visoko podporo v javnomnenjskih anketah se ekipi njegovih ožjih sodelavcev ponuja veliko ljudi, ki so zavohali svojo priložnost, sami pa, poudarja, ne novačijo kandidatov po drugih strankah.



»Tudi Cerarjeva SMC pred volitvami ni imela zgrajene lokalne mreže odborov stranke. Ti so tako ali tako bolj težava kot prednost, pomembnejši so program in kadri. Po vseh mojih izkušnjah iz politike lahko povem, da je za resen nastop na volitvah nujno na terenu po vsej državi imeti ekipe svojih ljudi, ki bodo poiskali dobre kandidate in jih pripravili na volitve ter pripravili volilno kampanjo,« meni politični analitik in nekdanji politik Bogdan Biščak.

Glavna sodelavca stranke sta Brane Kralj in Brane Golubović, nekoč lokalni operativec LDS, nato nekdanji (nadomestni) poslanec Pozitivne Slovenije. Po odcepu dela poslancev iz poslanske skupine Pozitivne Slovenije je bil do konca mandata samostojni poslanec. Zdaj je zaposlen v kabinetu kamniškega župana in koordinator ekipe, ki vodi priprave na volitve. Kralj je generalni sekretar stranke, poleg njega pa deluje še skupina mladih, javnosti doslej neznanih ljudi. Kralj organizacijsko vodi priprave na volitve, je tudi edini predstavnik ekipe, ki je tudi že stopil v javnost in nastopil na enem od medijskih soočenj. Drugih (še) ne izpostavljajo, ne želijo se (še) pojavljati v javnosti.

V Šarčevi ekipi so še Boštjan Poklukar (za področje obrambe in notranjih zadev), sicer vodja regijskega centra za obveščanje v Kranju, ki je prej delal na ministrstvu za obrambo, Roman Kirn (zunanja politika), uslužbenec zunanjega ministrstva in večkratni veleposlanik (v ZDA, Mehiki in na Nizozemskem), Urban Bergant (gospodarstvo), direktor zelo uspešnega visokotehnološkega podjetja Elektrina (sicer v lasti družbe Interblock Joca Pečečnika), ki se ukvarja z razvojem elektronike in programske opreme. Gospodarski del volilnega programa stranke je v rokah še nekaterih gospodarstvenikov in davčnih svetovalcev.

Za povečavo kliknite na infografiko

(zdravstvo) je specialist internističnih znanosti, dela na oddelku za intenzivno interno medicino na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani,(šolstvo) pa je zaposlena v Šoli za ravnatelje, kjer opravlja naloge področne sekretarke. Kot predavateljica sodeluje v programih Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit, kot docentka za menedžment je na Pedagoški fakulteti v Mariboru nosilka več predmetov, na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled enega predmeta, prav tako na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju.

PR-agencije ne bodo najeli



Šarec zavrača oceno, ki izhaja iz njegovih programskih točk, da bi samo delil denar. Na vprašanje, od kod bi dobil dodatni denar za uresničitev svojih programskih ciljev, če ne s povečanjem davkov, pa pravi, da z boljšo organizacijo, racionalizacijo in transparentnostjo delovanja države. Pogoj za to pa je trdna koalicija.



PR-agencij pred volitvami ne bodo najeli, ker so finančna sredstva stranke omejena in ker ne verjamejo, da bi jim res lahko pomagale.