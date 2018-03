Sodniki morajo obvladati 28 pravnih področij

Ljubljana – Upravno sodstvo je po dvajsetih letih delovanja pred posebnim izzivom. Odločitev ESČP v zadevi Ališić ga letos potiska v položaj, ko pripada zadev za zdaj ne obvladuje več. Do konca preteklega leta je bilo vloženih več kot 38.300 zahtevkov.



Upravno sodišče je edino v državi, ki rešuje samo eno vrsto sporov – to je upravne spore. Sodniki, ki delujejo na štirih lokacijah (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Celje), morajo obvladati 28 pravnih področij, že ko govorimo o davkih, jih lahko naštejemo 14 vrst. Vsaka sprememba zakonodaje pomeni še več vloženih tožb na upravno sodišče.



Problem sodne prakse



Ob otvoritvi sodnega leta je tako predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič opozoril, da bodo letos nov gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, zakon o varstvu okolja in spremenjen zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, če bo sprejet, za upravno sodstvo pomenili izjemen zalogaj, saj se zaradi nenehnega spreminjanja zakonov tudi ne more oblikovati stabilna sodna praksa.