Strankam se spet ne mudi toliko na volitve

Ljubljana – Po prvih pogovorih poslanskih skupin pri predsedniku republike se je izkazalo, da stranke vendarle nekoliko zavlačujejo z odhodom na volitve. Po odstopu predsednika vlade je bilo namreč najpogosteje slišati - čim prej na volitve.



Da v Sloveniji ni tako enostavno določiti datuma volitev po odstopu predsednika vlade, vemo iz preteklih političnih kriz, in kot kaže, se stvari ponavljajo tudi tokrat. Potem ko je pred tednom dni odstopil Miro Cerar, ki od včeraj opravlja le še tekoče posle do izvolitve novega mandatarja, so v ospredje stopili vodje poslanskih skupin in predsednik republike Borut Pahor.

Po prvem nizu pogovorov vodij poslanskih skupin pri predsedniku vlade Borutu Pahorju je jasno, da imajo politične stranke različne poglede o tem, katero nedeljo pozvati okoli 1,7 milijona volivcev na volišča. Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je po srečanju s Pahorjem poudarjala, da imajo v državnem zboru še nekaj pomembnih zakonodajnih projektov in da je to treba upoštevati pri določanju datuma volitev.



Podobna stališča, kot jih je zagovarjala poslanka SMC, je nizal tudi Jože Tanko iz SDS. V tej stranki se zavzemajo za volitve 10. junija, ker menijo, da se kljub odstopu Mira Cerarja pravzaprav ni nič spremenilo. Tako je omenil, da je treba sprejeti ustavno spremembo o zaščiti NLB pred hrvaškimi namerami, za kar pa da so potrebni ustrezni poslovniški postopki v državnem zboru. Tanko med argumente za kasnejši datum volitev uvršča tudi delo preiskovalnih komisij, saj bi jim z junijskim terminom volitev omogočili več časa za pripravo končnih poročil.



Fantast Veber



Na datum volitev ne vpliva zgolj politična volja, ampak tudi proceduralna pravila. Potem ko bo Pahor danes zaključil pogovore z vsemi poslanskimi skupinami, bo v državni zbor posredoval obvestilo, da ne namerava predlagati novega mandatarja. O tem se mora seznaniti tudi parlament, kar bi se lahko zgodilo že v tem tednu, nato pa bo sledilo dvotedensko obdobje, v katerem lahko novega mandatarja predlaga poslanska skupina ali 10 poslancev.

Pri tem je zanimivo, da se je včeraj po formalnem odstopu Mira Cerarja že oglasil nepovezani poslanec (nekdanji SD) Janko Veber, ki je izjavil, da je pripravljen sprejeti izziv in postati kandidat za mandatarja. A za to, da bi izpolnil formalni pogoj, potrebuje še devet poslanskih podpisov. Postavlja se vprašanje, ali jih lahko dobi? Še bolj nenavadna pa je Vebrova izjava, da je možno po njegovi izvolitvi sestaviti celo ministrsko ekipo, ki bi do rednih volitev 10. ali 17. junija opravljala delo z vsemi pooblastili.



V tem trenutku odgovora, ali lahko Vebru uspe z desetimi podspisi, ni, bolj verjetno ne, tako kot pred štirimi leti ni bil uspešen poslanec Ivan Vogrin po odstopu Alenke Bratušek, ko je zbiral podpise, da bi s postopki zavlekli razpis volitev, in na koncu ostal s figo v žepu.

SDS s svojim kandidatom?

Tako denimo Jože Tanko, ko so ga vprašali, ali so v SDS pripravljeni prispevati podpise pod mandatarsko kandidaturo, da bi omogočili datum volitev 10. junija, ni ne zanikal ne potrdil, dejal je le, da so te možnosti seveda odprte. V tem primeru ni nujno podpreti kandidature Vebra, SDS lahko predlaga svojega kandidata za madanatrja in s tem postopkovno zavleče možnost razpisa volitev še za kakšen teden dni.



Na drugi strani se za čim prejšnje volitve zavzemajo v Desusu in SD. Franc Jurša (Desus) meni, da je treba izpeljati volitve ob prvem možnem datumu, zanje je najprimernejša nedelja 20. maja, ker menijo, da ne bi bilo dobro, da je država predolgo v »nekem vakumu.«



V SD so Pahorju prav tako prišepnili, da bi bilo najbolje razpisati čim prej, 20. ali 27. maja. »V nastali situaciji je edino demokratično dejanje, da se čim prej odpravimo na volitve,« je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.