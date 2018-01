Usklajevanja glede zakona o zdravstvenem varstvu še ni konec

K. M., STA

Ljubljana - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavnikom koalicije predstavila predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poroča STA. Koalicijski partnerji bodo do 29. januarja ministrstvu poslali pripombe, ministrica pa je že napovedala, da bodo nekatere upoštevali. Očitno bodo iskali kompromis predvsem glede zdravstvenega dodatka.

Kolar Celarčeva je dosedanje usklajevanje ovrednotila pozitivno in dejala, da so pogovori potekali dobro tako s sindikalno in delodajalsko stranjo kot s koalicijo. Poudarila je, da bo zakon pomenil tudi boljšo dolgoročno finančno stabilnost, saj se spreminja struktura virov financiranja - iz proračunskih treh odstotkov na sedem odstotkov.

Na očitke koalicije, da je zadnji predlog lestvice zdravstvenega doplačila manj solidaren, je Kolar Celarčeva odgovorila, da je predlagana rešitev kompromis, ki so ga po dolgotrajnih usklajevanjih dosegli z ministrstvom za finance. Predlagana rešitev je sicer preprosta za administriranje in za stroške, a glede na to, da imajo pripombe nanjo tako v koaliciji kot v sindikatih, verjame, da bodo »na tem mestu še kaj naredili v dobro večje solidarnosti«. Po njenih besedah bodo najprej počakali na konkretne pripombe koalicije, nato pa se bodo odločali, ali bodo šli v ponovno usklajevanje z ministrstvom za finance.



Ministrica za zdavje Milojka Kolar Celarc. Foto: Mavric Pivk/Delo

Tudi poslanec DeSUS Tomaž Gantar je po poročanju STA opozoril na nesolidarnost predlagane lestvice zdravstvenega dodatka. Po njegovih besedah bo srednji razred preveč obremenjen. »Vsi, ki imajo prihodke višje od 1000 evrov, bodo plačevali enak prispevek. Ne glede na to, ali imaš 1000 evrov ali 10.000 evrov prihodkov, boš moral plačati 35 evrov zdravstvenega dodatka,« je opozoril in dodal, da je najbolj pravičen dvig prispevne stopnje.

Prav neusklajenost med ministrstvom za finance in ministrstvom za zdravje glede financiranja zdravstva je po njegovih opozorilih razlog, da ta zakon ni bil sprejet že 15 let. »Tu bi bil potreben pravočasen angažma predsednika vlade. Dogovor na najvišjem nivoju bi bil potreben že pred dvema letoma ali pa na začetku mandata. Bojim se, da je zdaj po toči zvoniti malo pozno. Brez premiera in njegove avtoritete se najbrž takega dogovora ne da doseči,« meni Gantar.

Po njegovih navedbah je finančno ministrstvo v torek zdravstvenemu resorju poslalo še nekatere pripombe glede zakona. Kot pravi, je optimističen glede usklajevanja določb med ministrstvom za zdravje in koalicijo glede avtonomije ZZZS in višine nadomestil za dolgotrajno bolniško odsotnost, še poroča STA.