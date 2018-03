V začetku tedna nadaljevanje pogajanj?

Sindikata zdravstvene nege in socialnega varstva dopuščata možnost, da z vlado zgodbo zaključijo, v Svizu pa so manj optimistični.

Be. B., STA

Ljubljana – V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so poudarili, da so bili z vlado v ponedeljek tik pred podpisom oziroma vsaj parafiranjem dogovorov. A medtem ko sindikata, ki zastopata zaposlene v zdravstveni negi in socialnem varstvu, še dopuščata možnost, da z vlado zgodbo zaključijo, so v šolskem sindikatu Sviz manj optimistični.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije se bodo tako na vlado obrnili s pisno pobudo, da v ponedeljek nadaljujejo pogajanja. Po besedah predsednice sindikata zdravstvene nege Jelke Mlakar so bili tako ali tako za ponedeljek predvidena pogajanja, ki bi bila po njihovi oceni zaključna.

Pri tem se je Mlakarjeva pridružila stališču skupine sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška, da bo vlada takrat dejansko še imela polna pooblastila. »Mi smo optimisti, čeprav je ta scenarij formalnopravno skoraj nemogoč,« je dejal predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič. A »ker je v naši državi vse mogoče«, ga to ne bi pretirano presenetilo.

Štukelj ni optimističen

Predsednik KSJS, sicer glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Branimir Štrukelj pa je po drugi strani pojasnil, da bi bili vsi zadovoljni, če bi se pogajanja lahko končala, ker so se na neki način grobo prekinila tik pred zadnjimi dogovori, ki so definitivno bili na mizi. »Mi zgolj nismo toliko optimistični,« je dejal.

Po Štrukljevih navedbah so se pol leta »vrteli pri ničelni vsoti« in vsak teden »dobesedno mešali meglo«, premika pa ni bilo od nikoder. Ko so se približale volitve, pa so bili deležni očitkov, da izsiljujejo, ker se bližajo volitve, kar je ocenil kot poskus, da bi od sebe odvrnili odgovornost za nastalo situacijo. Foto: Jože Suhadolnik/Delo



Na današnjem sestanku predsedstva KSJS so se po njegovih besedah seznanili z vsemi specifičnimi zahtevami sindikatov iz konfederacije, ki so bili vključeni v pogajalski proces o stavkovnih zahtevah, in ugotovili, da so bile te njihove zahteve utemeljene in argumentirane. Zato bodo, »ko bomo imeli vlado s polnimi pooblastili, s temi zahtevami tudi nadaljevali«. Pri tem je poudaril, da sindikati v konfederaciji podpirajo drug drugega v teh specifičnih zahtevah.

Pogajanja »upočasnil« Cerarjev odstop

V konfederaciji so bili sicer danes po njegovih navedbah povsem enotni v oceni, da so bili – z izjemo policijskih sindikatov – tako rekoč tik pred tem, da bi se lahko dogovorili in podpisali ali vsaj parafirali dogovore, a je predsednik vlade Miro Cerar to presekal s svojim odstopom. S tem pa je »na neki način onemogočil kakršen koli zaključek tega procesa, ki bi po desetih letih varčevanja v javnem sektorju pomenil več kot upravičeno izboljšanje plač velike večine zaposlenih v javnem sektorju,« je poudaril Štrukelj.

Po njegovih besedah ne more biti nobenega dvoma, da je odgovornost na vladi, ki se je »neustrezno, nekvalificirano in včasih tudi nekontrolirano pogajala«. Kot je dejal, je vlada pogajanja slabo vodila. V obdobju, ko je vladne pogajalce vodil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, pa je s pogajanji tudi »definitivno zavlačevala«.