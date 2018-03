Zaradi posojil SDS računsko sodišče vložilo obdolžilna predloga

Be. B., STA

Računsko sodišče je v predrevizijski poizvedbi pri dveh posojilih SDS ugotovilo znake prekrškov, zato so na sodišče vložili obdolžilna predloga, je za STA pojasnil predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Pri enem od posojil je stranka presegla dovoljeno višino zneska, pri drugem pa najela posojilo od pravne osebe, ki ni banka ali posojilnica.

SDS je z omenjenima posojiloma po mnenju računskega sodišča kršila zakon o političnih strankah, zaradi česar je računsko sodišče dolžno vložiti obdolžilni predlog. Na računskem sodišču so v predrevizijskem postopku, v katerem so v sodelovanju s stranko pridobili vso dokumentacijo, posojili obravnavali ločeno in zato tudi vložili dva obdolžilna predloga.

Pri posojilu 450.000 evrov, ki ga je stranka najela pri fizični osebi, in sicer pri bosanski državljanki Dijani Đuđić, je presegla desetkratnik povprečne mesečne plače, ki je v zakonu zapisan kot omejitev višine za posojilo pri fizični osebi. Posojilno pogodbo so podpisali konec lanskega leta.

Posojilo v višini 60.000 evrov pa je stranka pridobila od pravne osebe, ki ni banka ali posojilnica, česar zakon ne dovoljuje. Gre za posojilo pri podjetju Nova obzorja, ki ga je stranka najela avgusta lani.

O višini globe bo odločilo sodišče

Za vsakega od prekrškov je po Veselovih navedbah zagrožena globa za stranko od 4200 do 21.000 evrov, za odgovorno osebo pa od 450 do 900 evrov. O višini globe in seveda tudi o obstoju kaznivega ravnanja bo odločilo sodišče.

Odločitve o tem, ali bo računsko sodišče opravilo celovito revizijo poslovanja stranke, pa še niso sprejeli, prav tako je ta odločitev zaupna, je še pojasnil Vesel. Dodal je, da je računsko sodišče po zakonu obvezano najmanj vsaka štiri leta revidirati politične stranke, ki prejmejo več kot 10.000 evrov javnih sredstev.

V SDS so v odzivu na informacijo o obdolžilnih predlogih na družbenih omrežjih zapisali, da so vse že večkrat in podrobno pojasnili. »Če bo pravnomočno dosojen prekršek, bomo seveda kazen tudi plačali,« so zatrdili. Dodali so še, da pričakujejo enako ravnanje računskega sodišča in medijev tudi do poslovanja drugih strank.