32-letnica stranki SDS posodila 450.000 evrov

Šp. B.

Po poročanju časnika Večer je Slovenska demokratska stranka, ki je po desetih letih z odplačilom zadnjega obroka kredita postala popolna lastnica vile na ljubljanski Trstenjakovi, 19. decembra sklenila novo posojilno pogodbo. A tega ni storila pri kateri od bank, temveč si je 450.000 evrov izposodila pri Dijani Đuđić, 32-letnici iz Prijedora v Republiki Srbski. Kot je razvidno iz posojilne pogodbe, ki jo hranijo v uredništvu Večer, je v imenu stranke SDS pogodbo podpisal njen predsednik Janez Janša, Đuđićeva pa omenjeni znesek posoja za obdobje do konca leta 2019.

Prvi obrok v višini 150.000 evrov je morala nakazati že do konca lanskega leta, drugega prav tako v višini 150.000 evrov do 15. januarja letos, zadnjega pa najkasneje do januarja prihodnje leto, ko bodo razmerja moči po državnozborskih volitvah že znana. Celoten znesek posojila je obrestovan z nespremenljivo dvoodstotno letno obrestno mero, katere plačilo zapade ob vračilu glavnice. SDS in Đuđićeva sta se tudi sporazumeli, da obstaja možnost, da se do izteka posojilnega razmerja lahko dano posojilo tudi konvertira oziroma se z danim posojilom poplača nakup 44,16-odstotnega poslovnega deleža založbe Nova obzorja, ki med drugim izdaja tednika Demokracija in Škandal24. SDS je Đuđićevi hkrati dovolila, da na strankarskem lastniškem deležu v Novih obzorjih vpiše zastavno pravico v zavarovanje denarne terjatve.

Kdo je Dijana Đuđić?

Iz poslovnega registra Ajpes je razvidno, da je Đuđićeva od marca 2016 lastnica družbe Moj kafein, ki je registrirana za gostinstvo, športne in druge poslovne dejavnosti, svoj sedež pa ima na Stari cesti 20 v Spodnjih Hočah. Direktor družbe je Dejan Resanović, prav tako iz Prijedora. A ko so novinarji Večera v Hočah poizvedovali o omenjeni firmi, niso dobili nobenega konkretnega pojasnila, tudi od tistih, ki delajo na istem naslovu. Morda zato, ker je družba svoje zadnje letno poročilo Ajpesu oddala za leto 2015, torej preden je Đuđićeva sploh vstopila v lastništvo družbe, in ker je družba od oktobra lani v postopku izbrisa. Leta 2015 je sicer družba izkazala 231.796 evrov prihodkov od prodaje, medtem ko je dobiček znašal dobrih 50 tisočakov. Spletna stran Bizi družbo Moj kafein vodi tudi kot davčnega neplačnika. Đuđićeva je sicer delovala še v družbah ŽML in IRS tehnika, ki pa sta od lani izbrisani.

Posojilo v višini 450.000 evrov, ki ga je z neznano 32-letnico sklenila največja opozicijska stranka SDS, odpira številna vprašanja. Iz elementov pogodbe je namreč razvidno, da Đuđićeva ekonomskega oziroma poslovnega interesa pri tem poslu očitno nima. Vprašljiva je že nizka, dvoodstotna obrestna mera.