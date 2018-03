Bencin in dizel dražja

L. Z., STA

Ljubljana – Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, sta se opolnoči zvišali. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,8 centa na 1,280 evra, dizla pa za 0,6 centa na 1,225 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.



Dražja tudi nafta



Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale, vendar so ostale blizu izhodišč. Po dnevih večjih nihanj so se cene stabilizirale, vlagatelji pa svojo pozornost usmerjajo v objavo podatkov o ameriških zalogah nafte.

Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent so se dopoldne po singapurskem času podražile za štiri cente na 52,75 evra. Cena teksaške nafte z dobavo aprila se je zvišala za tri cente na 49,79 evra za 159-litrski sod.

V ZDA bodo danes objavili podatke zasebnega ameriškega inštituta API o zalogah nafte, v sredo pa bodo objavljeni še uradni podatki ameriške vlade. V zadnjem času so sicer zaloge nafte v ZDA rasle, kar je zaviralo rast cen.